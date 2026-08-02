Hrvati složni i ogorčeni: 'Za par sezona bit će i poluprazno'

Restorani i hoteli u Hrvatskoj skuplji su nego u Španjolskoj i Grčkoj, a od svih mediteranskih destinacija najjeftinija je Turska. Rezultat je to analize koju je napravio Euronews Business na temelju podataka Eurostata.

Sličnu analizu napravio je i jedan hrvatski tech poduzetnik koji je na Googleu i Bookingu analizirao 1,62 milijuna recenzija gostiju koji su boravili na Mediteranu te zaključio da se u Hrvatskoj najviše žale na cijene, i to baš u restoranima.

"Pritužba br. 1 je cijena, s najvećim udjelom riječi 'preskupo' od svih pet zemalja. 'Samo gotovina' – četiri do sedam puta češće se žale na način plaćanja nego drugdje. Voda nam je najskuplja na Mediteranu", napisao je poduzetnik Ivan Ivanković na LinkedInu.

Prednjačimo po cijenama

Prema podacima Eurostata za 2025., gdje je prosjek Europske unije indeks 100, najpovoljnije je turistima u Portugalu, s indeksom 73,6. Slijede Turska, Španjolska pa Grčka. Hrvatska je na visokom tećem mjestu s indeksom 89,6. Skuplji smještaj i restorane od nas imaju samo Talijani, a na prvom mjestu su Francuzi.

I po hrani smo iznad europskog prosjeka. Namirnice su skuplje samo u Francuskoj, Grčkoj i Italiji. Prednjačimo i po cijenana alkohola - povoljniji je u Portugalu, Francuskoj i Španjolskoj nego kod nas. Najjeftiniji u Italiji.

Na drugom smo mjestu po cijenama ribe i morskih plodova. Skuplji od Francuza, ali i Turaka, Talijana, Španjolaca i Portugalaca.

Kada se usporede ukupne cijene više od 2000 proizvoda i usluga, najskuplja je Francuska. Slijede Italija, Španjolska, Grčka i Portugal, dok je Hrvatska na šestom, predzadnjem mjestu s indeksom 78,4. Od nas je jeftinija jedino Turska.

Pitali smo i vas

Na našoj Facebook stranici pitali smo vas: Što vam se ove godine čini skupljim - restorani ili smještaj na Jadranu? ·

"Sve je skuplje, ali za još par sezona bit će i pola prazno", mišljenja je Ivan.

Alma smatra da je skuplja hrana, dok Kićo tvrdi da je sve preskupo: "Hrana u Hrvatskoj je dosegla razinu Michelin restorana u Parizu.. dvoje u malo boljem restoranu 350 eura."

"Do pred dolazak eura, 100 kuna po osobi je bilo i više nego dovoljno za pojest bilo gdje, sada je to 300 kuna i više", kaže Igor.

Kristina kaže da se smještaj na Jadranu još i može pronaći po korektnim cijenama, ali da su restorani postali preskupi.

Istog je mišljenja i Simon koji kaže: "Restorani. Ali isto je i kod nas u Slavoniji. Imam ok plaću, ali nisam toliko spreman platiti ni kod nas, ni na odmoru."

"Nije problem platiti kad znam da riba nije zamrznuta", kaže Sandra.

"Sedam eura jedno obično pivo u Splitu. Znači, u Njemačkoj radiš sat vremena da bi popio Pivo na rivi", kaže Tatjana.

Nemaštovita ponuda i zaključne misli

Neke, pak, smeta što je ponuda zastarjela i nemaštovita.

"Manji je problem što su skupi od toga da ne nude ništa za tu cijenu. U svim rastoranima iste namirnice iz Metroa", kaže Velimir, a Sonja dodaje: "Odavno je ovdje preskupo za ponudu koja je na razini kao i prije 30 godina."

"Smještaj još uvijek nije skup", kaže Neven. "Prvi red do mora, četiri zvjezdice - 95 eura. U Grčkoj, Portugalu, Španjolskoj bilo je više", dodaje.

"A vi uvijek možete zadržati pravo da ne idete tamo gdje vam je skupo", kaže Boris.

Ivica dodaje: "Hrvatska nije za Pakosnu sirotinju, što bi rekao jedan čovjek."

"Nikad se nije bolje živjelo, budimo realni, a manje radilo", zaključuje Ramic.