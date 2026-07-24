Naši susjedi dobili preporuku: 'Točite gorivo u Hrvatskoj, razlika u cijeni je ogromna'

"Ako se ovaj vikend spremate u Hrvatsku, onda tamo ima smisla natočiti gorivo, pogotovo ako vozite dizelski automobil", piše u petak slovenski portal zurnal24.si i dodaje kako je razlika u cijeni između Hrvatske i Slovenije trenutačno ogromna.

Taj portal ističe kako je slovenska vlada u utorak podigla najvišu dopuštenu reguliranu cijenu goriva, a cijene su, pogotovo dizela, otišle u nebo.

Litra dizela tako stoji 1,855 eura, što znači da za spremnik od 50 litara treba izdvojiti 92,75 eura.

Izračunali kolika je ušteda

S druge strane, trenutačna cijena dizela u Hrvatskoj, koja će vrijediti do idućeg ponedjeljka u 23.59 sati, iznosi 1,59 eura po litri. U prijevodu, spremnik od 50 litara košta 79,50 eura, što predstavlja 13,25 eura potencijalne uštede. Oni koji imaju još veće automobile s većim spremnicima uštedjet će još više. Pri punjenju spremnika od 70 litara, ušteda bi iznosila 18,55 eura.

Kod benzina je situacija nešto drugačija. Iako je trenutačno kod nas jeftiniji nego u Sloveniji, ušteda ipak neće biti toliko velika. Litra benzina u Hrvatskoj stoji 1,54, dok u Sloveniji košta 1,649 eura. Spremnik od 50 litara u Sloveniji tako košta 82,45, a u Hrvatskoj 77 eura - razlika je nešto veća od pet eura.

RTL Danas neslužbeno doznaje nove cijene

Podsjetimo, trenutačne cijene goriva u Hrvatskoj vrijede do kraja ponedjeljka, a kako je RTL Danas neslužbeno doznao, od idućeg tjedna ček nas poskupljenje te bi nas na crpkama moglo dočekati sljedeće:

Eurosuper 95: 1,65 eura po litri (poskupljenje od jedanaest centi)

Eurodizel: 1,81 eura po litri (poskupljenje od dvadeset dva centi)

Plavi dizel: 1,26 eura po litri (poskupljenje od dvadeset četiri centa)

Ipak, potrebno je napomenuti da može doći do promjene, jer se ovi podaci temelje na trenutačnom modelu izračuna. Isto tako, za očekivati je da će Vlada u ponedjeljak intervenirati nakon telefonske sjednice i objaviti nove cijene.