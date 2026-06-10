Silovita oluja udarila na susjede, padala tuča veličine oraha: Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj

Nakon sunčanog i vrlo toplog dana, Hrvatsku večeras sa zapada očekuje nagla promjena vremena. Prema prognozi DHMZ-a, stižu kiša, pljuskovi i grmljavina, a lokalno je moguće i nevrijeme praćeno jakim vjetrom te tučom.

Nestabilno vrijeme najprije će zahvatiti zapadne krajeve zemlje, a tijekom noći proširiti se i na ostatak Hrvatske. Vjetar će pritom jačati te će mjestimice imati olujne udare, osobito u unutrašnjosti. Promjena vremena donijet će i osjetno osvježenje. U noći na četvrtak te tijekom jutra lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje i nevrijeme. Tijekom dana sa zapada se očekuje postupno razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti kiše i grmljavinskih pljuskova.

Foto: DHMZ

Četvrtak će donijeti znatno niže temperature zraka. Najviša dnevna temperatura na kopnu uglavnom će se kretati između 16 i 20 stupnjeva Celzijevih, što je i do deset stupnjeva manje nego danas. Na Jadranu će ostati toplije, uz temperature od 24 do 28 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Izdana upozorenja

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za više hrvatskih regija zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, tuče i jakog vjetra. Za zagrebačku regiju prognoziraju se mjestimice jak, na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najjači udari mogli bi dosezati između 55 i 75 kilometara na sat. Uz to, meteorolozi upozoravaju na lokalno moguće nevrijeme s tučom, osobito na sjeveru regije, pri čemu je vjerojatnost grmljavine veća od 90 posto.

U karlovačkoj regiji očekuju se lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjerojatnost pojave grmljavinskog nevremena također prelazi 90 posto. Nestabilno vrijeme očekuje se i u osječkoj regiji, gdje su mogući lokalno jači pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje i nevrijeme praćeno tučom te olujnim udarima vjetra, osobito na zapadnom dijelu regije. Vjerojatnost grmljavine veća je od 70 posto.

Građanima se savjetuje oprez zbog mogućih naglih promjena vremena, jakih udara vjetra te lokalno intenzivnih oborina koje mogu uzrokovati poteškoće u prometu i boravku na otvorenom.

Foto: DHMZ

Dolazak sa zapada

Nevrijeme koje se večeras očekuje u Hrvatskoj stiže sa zapada. Prema prognozi DHMZ-a, najprije će zahvatiti zapadne dijelove zemlje, a zatim se tijekom noći širiti prema unutrašnjosti i istoku. Mjestimice se očekuju jači pljuskovi, grmljavina, jak vjetar, a lokalno su mogući i tuča te izraženije nevrijeme.

Foto: DHMZ

Snažan olujni sustav koji se iz Italije premješta preko Slovenije sve je bliže Hrvatskoj. Slovenski meteorolozi upozoravali su na moguć razvoj jakih grmljavinskih oluja i tuče, zbog čega je Slovenska agencija za okoliš (Arso) izdala narančasto upozorenje za cijelu Sloveniju, piše 24ur.

Iz agencije navode kako bi jačina tuče mogla oštetiti poljoprivredna područja i usjeve, a da bi jaki pljuskovi mogli uzrokovati brzo povećanje protoka bujične vode, stagnacije vode i lokalne poplave. Nadodaju kako je najgore u Škofjoj Loki - gdje pada tuča veličine oraha - javljaju građani u komentarima na Facebook stranici Neurje.si.

Foto: Facebook/Neurje.si

Arso također poziva na oprez zbog munja koje mogu izazvati požare. "Tijekom oluje treba se povući u sigurnu zgradu ili vozilo, a ne zadržavati se na otvorenom ispod drveća, dalekovoda ili u blizini pljuskova", piše na njihovoj web stranici.

21 sati Foto: The Weather Channel

22 sata Foto: The Weather Channel

23 sata Foto: The Weather Channel

Oluja se trenutno približava zapadnoj Sloveniji, a tijekom noći pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme postupno će se širiti prema ostatku Slovenije, a zatim i prema Hrvatskoj. Prema prognozama, najburnije razdoblje očekuje do ponoći. Meteorolozi upozoravaju na mogućnost intenzivnih pljuskova, čestih udara munja, jakih udara vjetra i lokalno veće tuče.

Portal Zagorje.com objavio je da su na njihovom području aktivirali generatore protugradne obrane zbog nevremena koje je već zahvatilo Sloveniju.