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DALMACIJA OVO NE PAMTI /

Šire se strašne snimke požara: Pogledajte kako buktinja guta automobile

Veliki požar buknuo je u Lokvi Rogoznici nedaleko od Omiša. Vatrena stihija tijekom noći proširila se i na objekte, a prema riječima gradonačelnika Omiša Zvonka Močića, jedan mladiće zadobio je opekotine te su ga prevezli na liječenje. U Omišu se otvorila dvorana za prihvat ljudi koji su evakuirani iz Lokve Rogoznice, do iza ponoći stiglo je oko 1000 ljudi - potvrdio je gradonačelnik. Za net.hr naveo je i da su izgorjele i neke kuće

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14.8.2026.
1:59
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
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