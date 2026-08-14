Šire se strašne snimke požara: Pogledajte kako buktinja guta automobile

DALMACIJA OVO NE PAMTI /

Veliki požar buknuo je u Lokvi Rogoznici nedaleko od Omiša. Vatrena stihija tijekom noći proširila se i na objekte, a prema riječima gradonačelnika Omiša Zvonka Močića, jedan mladiće zadobio je opekotine te su ga prevezli na liječenje. U Omišu se otvorila dvorana za prihvat ljudi koji su evakuirani iz Lokve Rogoznice, do iza ponoći stiglo je oko 1000 ljudi - potvrdio je gradonačelnik. Za net.hr naveo je i da su izgorjele i neke kuće