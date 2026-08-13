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VATROGASCI NA TERENU /

Gori u centru Splita! Zapalilo se vozilo, šiklja gusti crni dim

Gori u centru Splita! Zapalilo se vozilo, šiklja gusti crni dim
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Foto: Čitatelj/Dalmacija Danas

Za sada nema informacija o ozlijeđenima, kao ni o uzroku požara

13.8.2026.
19:49
danas.hr
Čitatelj/Dalmacija Danas
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Na Zlodrinoj poljani u Splitu izbio je požar na vozilu. U tijeku je gašenje, javlja Dalmacija Danas.

Na teren je izašlo šest vatrogasaca s jednim vozilom iz JVP-a Split te troje vatrogasaca s jednim vozilom iz DVD-a Split.

Vatrogasci su odmah pristupili gašenju požara kako bi spriječili njegovo daljnje širenje.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima, kao ni o uzroku požara. Više informacija bit će poznato nakon završetka intervencije i policijskog očevida.

PožarSplit
komentara
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