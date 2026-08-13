Gori u centru Splita! Zapalilo se vozilo, šiklja gusti crni dim

Na Zlodrinoj poljani u Splitu izbio je požar na vozilu. U tijeku je gašenje, javlja Dalmacija Danas.

Na teren je izašlo šest vatrogasaca s jednim vozilom iz JVP-a Split te troje vatrogasaca s jednim vozilom iz DVD-a Split.

Vatrogasci su odmah pristupili gašenju požara kako bi spriječili njegovo daljnje širenje.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima, kao ni o uzroku požara. Više informacija bit će poznato nakon završetka intervencije i policijskog očevida.