Prije Georgine ljubio je manekenke, nasljednice i zvijezde: Ovo su sve bivše Cristiana Ronalda

Prije nego što je pronašao mir uz Georginu Rodríguez (32), ljubavni život Cristiana Ronalda (41) godinama je punio naslovnice svjetskih medija.

Među ženama s kojima su ga povezivali bile su španjolska manekenka Nereida Gallardo (43), talijanska ljepotica Raffaella Fico (38), pa čak i holivudska nasljednica Paris Hilton (45), dok je njegova najpoznatija i najduža veza prije Georgine bila ona s ruskim supermodelom Irinom Shayk (40), s kojom je proveo gotovo pet godina.

Svaka od tih romansi nosila je svoju dozu glamura, kontroverzi i medijske pažnje, no upravo je uz Georginu Ronaldo pronašao stabilnost i zasnovao obitelj, a nakon gotovo desetljeća veze svoju su ljubav naposljetku zapečatili i brakom.