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Prije Georgine ljubio je manekenke, nasljednice i zvijezde: Ovo su sve bivše Cristiana Ronalda

Prije Georgine ljubio je manekenke, nasljednice i zvijezde: Ovo su sve bivše Cristiana Ronalda
Foto: FAT/IPA/Profimedia
Cristiano Ronaldo i talijanska manekenka Raffaella Fico upoznali su se u ljeto 2009. godine, u razdoblju kada se portugalska zvijezda pripremala za veliki transfer u Real Madrid. Njihova veza trajala je gotovo jedanaest mjeseci, a Fico ju je godinama poslije opisivala kao vrlo intenzivnu i strastvenu.
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Prije nego što je pronašao mir uz Georginu Rodríguez (32), ljubavni život Cristiana Ronalda (41) godinama je punio naslovnice svjetskih medija.

Među ženama s kojima su ga povezivali bile su španjolska manekenka Nereida Gallardo (43), talijanska ljepotica Raffaella Fico (38), pa čak i holivudska nasljednica Paris Hilton (45), dok je njegova najpoznatija i najduža veza prije Georgine bila ona s ruskim supermodelom Irinom Shayk (40), s kojom je proveo gotovo pet godina.

Svaka od tih romansi nosila je svoju dozu glamura, kontroverzi i medijske pažnje, no upravo je uz Georginu Ronaldo pronašao stabilnost i zasnovao obitelj, a nakon gotovo desetljeća veze svoju su ljubav naposljetku zapečatili i brakom.

13.8.2026.
20:23
Hot.hr
Couvercelle/Tennismag/Panoramic/Starface/Profimedia
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