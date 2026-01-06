FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLAVI ROĐENDAN /

Irina Shayk puni 40, a njezina ljepota prkosi vremenu: I dalje slovi za najljepšu ženu svijeta

Irina Shayk puni 40, a njezina ljepota prkosi vremenu: I dalje slovi za najljepšu ženu svijeta
Foto: Marion Curtis/shutterstock Editorial/profimedia
Irina je odrasla u obitelji tatarskog rudara Valerija i ruske profesorice glazbe Olge. Život im je bio skroman, a sve se dodatno zakompliciralo kada je imala samo 14 godina.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Irina Shayk  jedna je od najpoznatijih svjetskih manekenki, rođena 6. siječnja 1986. u Rusiji, a danas slavi 40. rođendan. Zanimljivo je da rođendan slavi samo dan nakon svog bivšeg partnera Bradleyja Coopera (51), koji je rođen 5. siječnja. Karijeru je započela nakon pobjede na natjecanju ljepote, a svjetsku slavu stekla je suradnjama s najpoznatijim modnim kućama i pojavljivanjem na naslovnicama prestižnih magazina. Osim modne industrije, često je prisutna i u pop-kulturi, gdje se ističe svojim prepoznatljivim stilom i stavom.

Dugogodišnje veze

Velik interes javnosti uvijek su izazivali i njezini ljubavni odnosi. Bila je u dugogodišnjoj vezi s nogometašem Cristianom Ronaldom (40), a potom i s holivudskim glumcem Bradleyjom Cooperom. Iako su prekinuli, ostali su u korektnim odnosima zbog zajedničkog djeteta. Irina je kasnije povezivana s nekoliko poznatih imena, no privatni život nastoji držati podalje od pretjerane medijske pažnje.

Majka je djevojčice Lee de Seine (9), koju ima s Bradleyjem Cooperom. Majčinstvo često ističe kao jednu od najvažnijih uloga u životu, a unatoč gustim poslovnim obavezama, poznata je po tome što balansira karijeru i obitelj. Danas živi između modnih metropola, ali naglašava da joj je privatni mir važniji od glamura koji je okružuje.

6.1.2026.
7:04
Hot.hr
Maggie Wilson/newscom/profimedia
Irina ShaykIrina Shayk I Bradley CooperBradley CooperCristiano RonaldoRođendan
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SLAVI ROĐENDAN /
Irina Shayk puni 40, a njezina ljepota prkosi vremenu: I dalje slovi za najljepšu ženu svijeta