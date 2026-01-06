Irina Shayk puni 40, a njezina ljepota prkosi vremenu: I dalje slovi za najljepšu ženu svijeta

Irina Shayk jedna je od najpoznatijih svjetskih manekenki, rođena 6. siječnja 1986. u Rusiji, a danas slavi 40. rođendan. Zanimljivo je da rođendan slavi samo dan nakon svog bivšeg partnera Bradleyja Coopera (51), koji je rođen 5. siječnja. Karijeru je započela nakon pobjede na natjecanju ljepote, a svjetsku slavu stekla je suradnjama s najpoznatijim modnim kućama i pojavljivanjem na naslovnicama prestižnih magazina. Osim modne industrije, često je prisutna i u pop-kulturi, gdje se ističe svojim prepoznatljivim stilom i stavom.

Dugogodišnje veze

Velik interes javnosti uvijek su izazivali i njezini ljubavni odnosi. Bila je u dugogodišnjoj vezi s nogometašem Cristianom Ronaldom (40), a potom i s holivudskim glumcem Bradleyjom Cooperom. Iako su prekinuli, ostali su u korektnim odnosima zbog zajedničkog djeteta. Irina je kasnije povezivana s nekoliko poznatih imena, no privatni život nastoji držati podalje od pretjerane medijske pažnje.

Majka je djevojčice Lee de Seine (9), koju ima s Bradleyjem Cooperom. Majčinstvo često ističe kao jednu od najvažnijih uloga u životu, a unatoč gustim poslovnim obavezama, poznata je po tome što balansira karijeru i obitelj. Danas živi između modnih metropola, ali naglašava da joj je privatni mir važniji od glamura koji je okružuje.