Najutjecajnija žena u tenisu: 'Ne želim se nikome ispričavati zato što sam svoja'

Rachel Stuhlmann (35.) najpoznatija je teniska influencerica na svijetu. Nazivaju je "Page Spiranac ženskog tenisa", piše Sports Ilustrated, ali ona ima svoj put. Stvorila je od sebe sportsko - influencerski brend jednak kao onaj Paige u golfu. Strani mediji o Rachel Stuhlmann pišu da je trenutno najutjecajnija ženska osoba u svijetu tenisa. Rachel Stuhlmann sebe opisuje kao "tenisku influencericu broj jedan" i ne skriva da je inspiraciju pronašla u prelijepoj Paige Spiranac, bivšoj golferici, a sada influencerici i po mnogima najljepšoj sportašici na svijetu.

"Znala sam da mogu biti profesionalka, ali bi mi trebalo pet do sedam godina da dođem do samog vrha i jednostavno nisam htjela živjeti tim životom; igrati u malim gradovima i praktički živjeti u autu. Izuzetno poštujem ono što je Paige učinila za golf. Imamo slične priče i želim nastaviti gurati tenis naprijed, ne ispričavajući se nikome za ono što radim", rekla je Rachel Stuhlmann svojedobno u intervjuu za Maxim.

"Kada sam počela objavljivati sadržaj u vlastitom stilu, tada je moj brend doista krenuo uzlaznom putanjom, u trenutku kada sam odlučila biti potpuno autentična i svoja", kazala je prije više od dvije godine u intervjuu Rachel Stuhlmann, navodi Sports Ilustrated.

U svijetu u kojem se sport i društvene mreže isprepliću kao nikada prije, rijetki su uspjeli stvoriti tako jedinstvenu nišu kao Rachel Stuhlmann.

Bivša rangirana sveučilišna tenisačica iz St. Louisa, savezna američka država Missouri, nije postala profesionalna igračica o kojoj je nekada sanjala, ali je umjesto toga izgradila karijeru koja je po mnogočemu jednako, ako ne i utjecajnija. Danas je sportski portal Outkick i mnogi drugi nazivaju "svjetskom teniskom influencericom broj jedan", a njezina misija je jednostavna: učiniti tenis popularnijim, pristupačnijim i zabavnijim za globalnu publiku.

"Moj je cilj u tenisu oduvijek bio učiniti taj sport prisutnijim u mainstreamu, pristupačnijim i bližim ljudima, privući publiku sportu i potaknuti uzbuđenje oko njega", izjavila je Rachel Stuhlmann, prenosi PFSN.

Od juniorske nade do teške odluke

Teniski put Rachel Stuhlmann započeo je kada je imala samo pet godina. Njezin talent bio je neosporan. Tijekom srednjoškolskih dana bila je nacionalno rangirana na juniorskoj ljestvici Američkog teniskog saveza (USTA), probivši se među sto najboljih igračica u državi. Vrhunac je dosegla igrajući sveučilišni tenis za Sveučilište Missouri, gdje je studirala prehranu i fitness. Kao sportašica prve divizije (Division I), naučila je lekcije o disciplini, upravljanju vremenom i otpornosti koje su joj, kako sama kaže, kasnije oblikovale profesionalni život.

Međutim, nakon završetka fakultetske karijere, našla se na prekretnici. Put prema profesionalnom tenisu bio je otvoren, ali ona je donijela odluku koja je iznenadila mnoge.

"Znala sam da sam dovoljno dobra i da bih s vremenom mogla uspjeti", izjavila je jednom prilikom.

"Ali realnost je bila takva da bi mi trebalo pet do sedam godina da se probijem do vrha, a nisam željela živjeti stilom života koji podrazumijeva igranje u malim gradovima i život iz automobila."

Umjesto neizvjesne borbe na manjim turnirima, Stuhlmann je odlučila pronaći novi način da ostane povezana sa sportom koji voli.

Stvaranje nove karijere u tenisu

Nakon kratkog iskustva u trenerskim vodama, shvatila je da njezin pravi poziv leži negdje drugdje. Počela je pisati, raditi u teniskim medijima i marketingu, gradeći karijeru iza kulisa. Radila je kao medijska menadžerica za platformu Top Court i aplikaciju TennisONE, gdje je stvarala sadržaj, pisala blogove i vodila društvene mreže. Upravo je tu otkrila snagu digitalnih medija. Počela je dijeliti svoju strast prema tenisu na osobniji način, spajajući sportsku analizu s modom, putovanjima i glamurom velikih turnira.

"Objavljivanje onoga što želim i nošenje onoga što želim pomoglo je rastu mog brenda", izjavila je Rachel Stuhlmann.

Njezin pristup brzo je privukao pažnju. Njezin Instagram profil, koji danas prati više od 300.000 ljudi, postao je platforma na kojoj je predstavljala "cool stranu sporta". Ubrzo su je počeli uspoređivati s Paige Spiranac, influencericom koja je na sličan način transformirala percepciju golfa.

Njezin cilj nije bio samo privući postojeće fanove, već i stvoriti nove, pokazujući da tenis nije samo sport za elitu, već dinamična i uzbudljiva aktivnost za sve.

Više od lijepog lica

S rastom popularnosti, Stuhlmann se suočila i s kritikama te online trolovima, pogotovo zbog glamuroznih fotografija koje često objavljuje. Međutim, ona ističe kako njezin sadržaj ima dublju svrhu.

"Želim osnažiti žene, a ne otuđiti ih ili učiniti da se osjećaju loše ako ne izgledaju poput mene", objasnila je.

"Pokazujem koliko naporno vježbam kako bih postigla tijelo koje imam. Također pokazujem da se ne radi samo o izgledu; stalo mi je do tenisa, igre i ljudi u njoj."

Njezina autentičnost ključ je uspjeha. Obožavatelji joj se redovito javljaju s porukama kako ih je upravo ona inspirirala da prvi put uzmu reket u ruke, što ona smatra najvećom nagradom za svoj rad. Kroz svoj sadržaj, od analiza Grand Slamova do intervjua s igračima poput Andreya Rubleva i Ons Jabeur, uspjela je demistificirati sport i približiti ga široj publici.

Budućnost ispunjena velikim planovima

Danas, Rachel Stuhlmann nije samo influencerica, već i poduzetnica. Pokrenula je vlastitu online trgovinu i radi na pretplatničkoj stranici, a njezini planovi sežu daleko izvan digitalnog svijeta. Jedan od njezinih dugoročnih ciljeva je vratiti profesionalni tenis u njezin rodni grad. "St. Louis ima bogatu tenisku povijest i želim vratiti profesionalni turnir u grad", često ističe. Osim toga, radi i na pisanju knjige.

