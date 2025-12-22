Slavna košarkašica šokirala: 'Zarađujem više u jednom tjednu na OnlyFansu nego u cijeloj WNBA sezoni'

Liz Cambage australska je košarkaška zvijezda koja je skrenula pozornost na sebe, ne samo košarkaškim talentom, nego i svojim kontroverznim ponašanjem, provokacijama, sukobima, seksualnošću, Onlyfansom i svjesnim rušenjem sportskih normi. Trenutno pauzira od profesionalne košarke, a nedavno je na portalu Basketball.com.au osvanuo tekst pod naslovom: "Što je sljedeće za Liz Cambage? To samo njezini fanovi znaju (Only her fans know)."

Košarku ostvarila po strani

"Liz Cambage zamijenila je profesionalnu košarku za OnlyFans. Cambage pauzira od profesionalne košarke u 34. godini, fokusirajući se na platformu za pretplatu OnlyFans i modeling. Stoga, postavlja se legitimno pitanje - je li Liz Cambage završila svoju profesionalnu karijeru? Posljednji klub za koji je igrala Liz Cambal je Sichuan Yuanda u kineskoj ženskoj košarkaškoj ligi.

Liz Cambage, inače, na Instagramu objavljuje provokativne senzualne fotografije, javno govori o seksu, tijelu i samopouzdanju i trenutno su joj te stvari bitnije od košarke. U stvari, uvijek su joj te teme bile bitne. Ima i stav da žene u sportu imaju pravo biti seksualne bez srama. Zbog toga je često bila kritizirana, ali i hvaljena kao simbol oslobađanja. Jedna od rijetkih aktivnih vrhunskih sportašica koja je otvorila OnlyFans profil. Sama je izjavila da je tamo zarađivala više nego u WNBA.

Liz Cambage jedne je od najvećih i najboljih australskih košarkašica ikad. Njezine brojke su na razini Kuće slavnih. Jedna od 12 WNBA igračica s 15+ poena i 7,5+ skokova. Ima 36 odigranih velikih utakmica, 18,5 poena, 7,6 skokova u njima, više medalja na globalnoj sceni. Prvakinja je WCBA lige (2024.) Najbolja igračica WNBA lige (2018.) 4 puta WNBA All-Star (2011., 2018., 2019., 2021.) Prva petorka All-WNBA lige (2018.) Druga petorka All-WNBA lige (2019.) Prva u WNBA ligi po broju postignutih poena (2018.) WNBA All-Rookie petorka (2011.). Dva puta WNBL prvakinja (2011., 2020.) MVP WNBL lige (2011.) 4× Prva petorka All-WNBL lige (2010., 2011., 2018., 2020.). Osvojila je žensku nacionalnu košarkašku ligu 2011. i 2014. te kinesko prvenstvo 2024. Cambage trenutno dijeli WNBA rekord po broju postignutih koševa u jednoj utakmici s A'jom Wilson, s učinkom od 53 koša protiv New York Libertyja 17. srpnja 2018. Igrala je za australsku reprezentaciju, Opalse, između 2009. i 2021., osvojivši zlatnu medalju na Igrama Commonwealtha 2018., srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. i broncu na Olimpijskim igrama 2012. Dakle, ima tri velike osvojene reprezentativne medalje s Australijom.

Za razliku od mnogih sportašica koje su se trudile zadržati “neutralan” javni imidž, Liz Cambage je otvoreno govorila o svojoj seksualnosti, tijelu i samopouzdanju. Provokativne fotografije na Instagramu i kasnije otvaranje OnlyFansa izazvali su buru – i osudu.

U intervjuu za Playboy 2021. godine, izjavila je:

“Zašto bih se sramila svog tijela? Muškarci u sportu mogu raditi što žele, a žene se odmah etiketira.”

Dodala je i rečenicu koja se često citira:

“Ljudi žele seksualizirati sportašice, ali samo kad to njima odgovara.”

Otvaranje OnlyFansa bio je trenutak u kojem je Cambage potpuno razbila iluziju o “čistoj” sportskoj karijeri. Javnost je šokirala izjavom da je na toj platformi zarađivala više nego igrajući u WNBA.

Za Insider je rekla:

“Zarađivala sam više u jednom tjednu na OnlyFansu nego u cijeloj WNBA sezoni.”

Tom izjavom otvorila je širu raspravu o financijskoj neravnopravnosti u ženskom sportu, ali i o tome tko zapravo kontrolira tijela sportašica – one same ili institucije.

Time je dodatno zapalila raspravu. Može li sportašica biti i seks simbol bez kazne? Često je u sukobu s trenerima i Savezom Kritizirala je licemjerje lige – toleriranje seksualizacije u marketingu, ali ne i kad dolazi od sportašica. Iako je bila jedna od najvećih zvijezda lige, Cambage se povukla iz WNBA-a, navodeći psihički pritisak, licemjerje i nemogućnost da bude svoja.

Za BBC Sport je iskreno priznala:

“WNBA nije bila sigurno mjesto za mene. Nisam se osjećala prihvaćeno kao osoba.”

Mentalno zdravlje postalo je ključna tema njezinih javnih istupa, a Cambage je otvoreno govorila o anksioznosti i depresiji, što je u profesionalnom sportu i dalje tabu.

Profesionalnu karijeru započela je u australskoj WNBL ligi, a 2011. godine izabrana je kao drugi izbor na WNBA draftu od strane Tulsa Shocka. Iako je u početku oklijevala igrati u Tulsi, odmah je pokazala svoju klasu i kao novakinja zaslužila nastup na All-Star utakmici. Njezina karijera u najjačoj ženskoj ligi na svijetu bila je isprekidana, s pauzama tijekom kojih je igrala u Kini i Australiji, no svaki povratak bio je spektakularan. Vrhunac je dosegnula 2018. godine u dresu Dallas Wingsa, kada je u utakmici protiv New York Libertyja postavila i danas važeći WNBA rekord od 53 poena u jednoj utakmici. S australskom reprezentacijom osvojila je broncu na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, gdje je postala i prva žena koja je zakucala na olimpijskom turniru. Njezina dominacija u reketu, snaga i mekani šut činili su je nezaustavljivom.

Incident koji je promijenio sve

Unatoč sportskim uspjesima, njezinu karijeru pratile su glasine o teškom karakteru i problematičnom ponašanju. Kap koja je prelila čašu dogodila se 2021. godine, tijekom zatvorene pripremne utakmice između Australije i Nigerije uoči Olimpijskih igara u Tokiju. Incident, koji se odvijao daleko od očiju javnosti, eskalirao je u skandal koji joj je, po svemu sudeći, zapečatio reprezentativnu karijeru.

Optužbe za rasizam i fizički sukob

Tijekom iznimno fizički zahtjevne utakmice, Cambage je ušla u sukob s nekoliko nigerijskih košarkašica. Prema svjedočenjima anonimnih nigerijskih igračica objavljenima u australskim medijima, Cambage je suparnice navodno nazvala "majmunkama" i poručila im da se "vrate u svoju zemlju trećeg svijeta". Snimka dijela incidenta, koja je kasnije procurila, prikazuje kako Cambage laktom udara jednu protivnicu u glavu, a nakon toga u drugom duelu udara i drugu. Jedna od nigerijskih igračica potom joj je uzvratila udarcem šakom. Cijelu situaciju dodatno je otežala činjenica da je otac Liz Cambage Nigerijac, zbog čega su se njezine protivnice osjećale posebno povrijeđeno. Da stvar bude gora, bivša kapetanica australske reprezentacije Jenna O'Hea kasnije je javno potvrdila da je Cambage doista izrekla uvredljivu rečenicu o "zemlji trećeg svijeta".

Cambageina strana priče

Suočena s teškim optužbama, Cambage se oglasila putem Instagrama, negirajući da je koristila rasne uvrede. Tvrdila je da je ona bila žrtva fizičkog napada nakon što je nenamjerno faulirala protivnicu. "Udarili su me u lice i gurnuli na pod, ali sam se udaljila", napisala je. Navela je i da je prije utakmice tražila da ne igra zbog narušenog mentalnog i fizičkog zdravlja. Nedugo nakon incidenta, povukla se iz australske reprezentacije koja se pripremala za Tokio, kao razlog navodeći brigu za svoje mentalno zdravlje. Košarkaški savez Australije proveo je istragu i izrekao joj samo službenu opomenu, bez suspenzije ili novčane kazne, no Cambage je kasnije izjavila da više nema "nimalo interesa" igrati za reprezentaciju, čime je ta priča završena.

Cambage je u intervjuu za The Guardian svojedobno rekla:

“Bila sam bačena pod autobus. Nitko nije želio čuti moju stranu priče.”

Turbulentna klupska karijera i nagli kraj

Problemi nisu bili rezervirani samo za reprezentaciju. Njezina karijera u WNBA ligi obilježena je iznenadnim i kontroverznim odlascima. Posljednji i najupečatljiviji dogodio se usred sezone 2022. godine, kada je napustila Los Angeles Sparks. Uprava kluba njezin je odlazak opisala kao "razvod ugovora", što je termin rijetko viđen u profesionalnom sportu. Cambage je kasnije izjavila da je napustila "toksičnu situaciju" i optužila klub za nepoštivanje dogovora. Privremeni trener Fred Williams rekao je kako se Cambage tijekom sezone mučila s kondicijom te da su je mučili osobni problemi koji su se "vukli". Bio je to neslavan kraj njezine WNBA karijere, koji je potvrdio predviđanje trenera Fishera o imploziji.

Liz Cambage ostaje jedna od najkompleksnijih figura u modernoj ženskoj košarci. Njezin talent je neupitan, a njezina dominacija na terenu pamtit će se godinama. Ipak, njezino nasljeđe neraskidivo je vezano uz kontroverze koje su je pratile. Njezina priča služi kao podsjetnik na tanku liniju između genijalnosti i samouništenja te otvara vječna pitanja o odgovornosti, mentalnom zdravlju i pritisku s kojim se suočavaju vrhunski sportaši. Dok njezino ime ostaje zapisano u knjigama rekorda, u zraku visi osjećaj propuštene prilike i pitanje što je sve moglo biti.

Liz Cambage danas više nije dio elitnog košarkaškog sustava, ali je i dalje snažno prisutna u javnosti. Za jedne je simbol slobode, žene koja je odbila šutjeti i prilagoditi se. Za druge, sportašica koja je sama sabotirala karijeru. Međutim, ona ima svoj put i pravac...

“Radije ću biti svoja i slobodna nego savršena po tuđim pravilima.”

I upravo zbog toga Liz Cambage ostaje jedno od najintrigantnijih imena modernog sporta. Ne zbog onoga što je radila na terenu, nego zbog onoga što je odbila prihvatiti izvan njega.

