Od unajmljenog starog stana stvorila je predivnu oazu: Na preuređenje je potrošila pravu siću
U svijetu u kojem cijene nekretnina i najma dosežu vrtoglave iznose, a svaka renovacija zvuči kao projekt od desetak tisuća eura, priča Geneve Vanderzeil djeluje kao dašak svježeg zraka. Ova australska stručnjakinja za "uradi sam" projekte, poznatija na Instagramu kao @just.geneva, postala je globalna inspiracija nakon što je svoj unajmljeni, pomalo zastarjeli stan u srcu njujorškog West Villagea pretvorila u prostor koji odiše stilom i toplinom, i to s budžetom koji je teško i zamisliti.