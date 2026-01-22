FREEMAIL
JEZIVE POJAVE /

Znanost ima objašnjenje za ovaj fenomen. Ovo je 14 razloga zašto ljudi vide duhove

Znanost ima objašnjenje za ovaj fenomen. Ovo je 14 razloga zašto ljudi vide duhove
Foto: Shutterstock
Iako se susreti s "duhovima" mogu činiti duboko stvarnima i potresnima, znanost pokazuje da iza većine tih iskustava stoje objašnjivi procesi u našem mozgu i okolini. Od načina na koji spavamo do zraka koji dišemo, postoji mnoštvo faktora koji mogu stvoriti iluziju susreta s nadnaravnim. Kako je rekao stručnjak za anomalističku psihologiju, profesor Chris French: "Naoružajte se vještinama kritičkog razmišljanja. Uvidjet ćete da se takve vještine mogu korisno primijeniti i u mnogim drugim područjima života, a ne samo na 'čudne stvari'".
Priče o duhovima i susretima s paranormalnim stare su koliko i čovječanstvo, duboko ukorijenjene u ljudsku kulturu.

Od antičkih zapisa poput onih Plinija Mlađeg, koji je detaljno opisao sablasnog starca duge brade i zveket lanaca koji su navodno proganjali dom filozofa Atenodora u 1. stoljeću, pa sve do modernih televizijskih emisija o lovcima na duhove, fascinacija zagrobnim životom i nevidljivim entitetima ne jenjava.

Istraživanja pokazuju da značajan dio populacije i danas vjeruje u postojanje duhova, primjerice, čak 46 posto Amerikanaca i 34 posto Britanaca izražava takvo uvjerenje, često kao mehanizam suočavanja ili zamjenu za tradicionalna vjerska uvjerenja, piše IFL Science.

Iako se iskustva poput viđenja prikaza, osjećaja nečije prisutnosti ili neobjašnjivih zvukova mogu činiti duboko stvarnima i neobjašnjivima, znanost nudi niz racionalnih objašnjenja koja demistificiraju ove fenomene, smještajući ih u domenu psihologije, neurologije i fizike okoliša.

U galeriji provjerite koji su to.

22.1.2026.
12:53
Antonela Ištvan
Shutterstock
DuhoviDuhParanormalnoZagrobni životPrikaza
