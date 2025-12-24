Tko je fatalna plavuša koja je uspjela otuđiti najstarijeg sina od obitelji Beckham?

Rođena 1995. godine, Nicola Peltz (30) je odrasla u okruženju nezamislivog bogatstva. Njezin otac je američki milijarder Nelson Peltz (83), čije se bogatstvo procjenjuje na više od 1.5 milijardi dolara, a majka je bivša manekenka Claudia Heffner (70). Iako je u djetinjstvu sanjala o karijeri profesionalne hokejašice, na kraju se okrenula glumi. Publici je najpoznatija po ulogama u seriji "Bates Motel" i blockbusteru "Transformeri: Doba izumiranja". Prije veze s Brooklynom (26), povezivali su je s pjevačem Justinom Bieberom (31) i Anwarom Hadidom (25), mlađim bratom slavnih manekenki Gigi (30) i Belle Hadid (28). Svojeg budućeg supruga upoznala je na festivalu Coachella, no tada su oboje bili u drugim vezama i nisu odmah "kliknuli". Njihova romansa započela je tek kasnije, u listopadu 2019. godine.

Početak kraja

Iako je par dugo nastojao održati pozitivnu sliku svojih obiteljskih veza, u posljednjih nekoliko godina pojavile su se vijesti o zamršenim odnosima između Nicole i njezine svekrve Victorije Beckham (50), što su neki mediji protumačili kao ozbiljan obiteljski sukob. Glavni izvor nagađanja bio je izbor vjenčanice na njihovom luksuznom vjenčanju — Nicola je odabrala Valentino couture haljinu umjesto dizajna Victorijine modne linije, što je potaknulo glasine o “hladnom ratu” među ženama u obitelji.

Eskalacija sukoba

Sukob je eskalirao do točke u kojoj je komunikacija, čini se, potpuno prekinuta. Brooklyn i Nicola propustili su niz važnih obiteljskih događaja, uključujući nekoliko proslava 50. rođendana Davida Beckhama (50). Kulminacija se dogodila kada je otkriveno da je Brooklyn na Instagramu blokirao cijelu svoju obitelj: oca Davida, majku Victoriju te braću Romea (22) i Cruza (20) i sestru Harper (13).