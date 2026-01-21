Od kaotične klinke do dive s crvenog tepiha: Možete li vjerovati da je ovo Kimmy Gibbler?

Andrea Barber (49) osvojila je srca publike kao Kimmy Gibbler u legendarnoj seriji Puna kuća, a njezin lik urnebesne i nespretne prijateljice D.J. ostao je nezaboravan. Nakon povratka u Fuller House, Andrea je pokazala kako je njezin lik odrastao, postajući majka i odrasla žena, ali zadržavajući prepoznatljiv humor i energiju. Izvan ekrana, Andrea se posvetila obitelji i privatnom životu, ali i dalje nadahnjuje fanove nostalgijom, toplinom i autentičnošću. Galerija donosi pregled njezine transformacije kroz godine, od tinejdžerske zvijezde do zrele glumice.