Trenutak Sigurdssonovog ludila: 'Podemonio' je i napao Šveđana! Imao je dobar razlog

Igrala se 34 minuta u drugom poluvremenu. Rezultat je bio 19-14 za Švedsku protiv Hrvatske i Šveđani su imali napad. Eric Johansson, lijevi vanjski s 13 golova na Euru dosad, pokušao je proći Josipa Šimića. Johansson je fintirao, ali prilikom finte desnim laktom zahvatio je Šimića.

Suđene su mu zbog opasne igre dvije minute. Dagur Sigurdsson je tada poludio. Krenuo je prema Šveđanima i Hampus Wanneu rekao prvo da o****e (Fuck off), a onda je izgovorio ljutito, u afektu, još neke stvari igračima Švedske. Sigurdsson pritom nije birao riječi.

U susretu posljednjeg, trećeg kola E skupine Europskog prvenstva rukometaša, hrvatska reprezentacija je u srijedu u Malmou u dvoboju za prvo mjesto izgubila od Švedske sa 25-33 (13-17) i u drugi krug neće prenijeti niti jedan bod.

Obje reprezentacije su i prije zadnjeg kola osigurale prolaz, a u međusobnom srazu razriješile su pitanje pobjednika skupine i tko će prenijeti dva boda. Šveđani su uvjerljivo slavili sa 33-25 zaključivši natjecanje u skupini s tri pobjede, dok je Hrvatska na skoru 2-1.

Domaćine su do trijumfa predvodili spomenuti Eric Johansson i Nikola Roganović sa po pet golova, dok su Felix Claar i Albin Lagergren dodali po četiri gola. Švedski vratari Andreas Palicka i Mikael Appelgren su imali ukupno 14 obrana.

U hrvatskim redovima najefikasniji su bili Zvonimir Srna sa sedam, Filip Glavaš sa četiri i Zlatko Raužan s tri gola. Dominik Kuzmanović je sakupio osam, a Matej Mandić četiri obrane.

