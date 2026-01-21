Veselin Vujović: 'Hrvatska je zaboravila fundamentalni faktor, a neki su si uzeli za pravo neprihvatljivo'

U Malmöu -8, u Zagrebu -4 u trenutku pisanja ovog teksta. U odlučujućem susretu trećeg kola E skupine Europskog prvenstva rukometaša, Hrvatska je u u srijedu Malmou doživjela poraz od Švedske rezultatom 25-33 (13-17), čime nije uspjela prenijeti bodove u drugi krug natjecanja.

Obje su reprezentacije već ranije osigurale plasman u sljedeći krug, a ovaj dvoboj odlučivao je o prvom mjestu u skupini i tome tko će prenijeti dva boda.

Švedska je opravdala status favorita i dominantnom pobjedom zaključila grupnu fazu sa savršenim rezultatom – tri pobjede iz tri utakmice. Hrvatska je, s druge strane, završila natjecanje u skupini s dvije pobjede i jednim porazom.

Veselin Vujović, poznati rukometni trener, za portal Net.hr komentira poraz Hrvatske od Švedske.

"Ne znam od čega bi počeo. Stvarno toliko je malo toga dobro bilo u današnjoj utakmici Hrvatske protiv Švedske. Gotovo je nemoguće sve popamtiti i reći sad u ovom stručnom komentaru. Od obrane koja je apsolutno ekipno i individualno nije odgovarala na napade Šveđana. Od toga da kompozicija obrane u kojoj su bili Šušnja i Mamić, kao da je hrvatska reprezentacija zaboravila da je tranzicija, brzo trčanje, laki golovi iz kontre u polukontre, u današnjem brzom i dinamičnom rukometu fundamentalna stvar, fundamentalni faktor za nešto. Ja ne pamtim da je jedna reprezentacija tako malo postigla iz tih lakih golova iz polukontre i kontre. Nikako da se poslože neke stvari. Srna je danas bio šuterski raspoložen i držao je Hrvatsku koliko - toliko, prije toga je bio Martinović, pa Cindrić, ali nikako da kao grupa jedna hrvatska rukometna reprezentacija funkcionira svi zajedno. Priličan je bio broj neodgovornosti i nediscipline kad je napad u pitanju, a neki mlađi i neiskusniji igrači, bez rejtinga Martinovića i Cindrića, uzmu sebi za pravo da uđu i u prvoj sekundi nezagrijani puknu loptu s deset metara. To je meni neprihvatljivo."

Nastavio je Vujo u jednom dahu...

"Velika sreća za Hrvatsku, ne znam na kakav se način dogodilo da one dvije skupine gdje su svi mogući favoriti i tamo će biti na krv i nož, a da su u ovoj drugoj grupi reprezentacije koje Hrvatska eventualno može pobijediti. Igrajući ovako, Hrvatska će imati problema i sa Islanđanima i sa Slovencima i sa Švicarcima i s Mađarima. Ovaj poraz od osam razlike, u eventualnom nekom egal stanju u grupi, dovest će Hrvatsku u situaciju s lošijom gol razlikom. Nikako nije dobro. Hrvatska može i mora razmišljati u tom pravcu da to nije nemoguća misija, da može sve dobiti, ali nisu to bezveze reprezentacije. Švicarska igra rasterećeno, Mađari i Islanđani su jako dobri, ali ajmo ne biti pesimisti nego vjerovati. Pričekajmo da vidimo kako će biti", govori Vujović.

Je li ovo plafon Hrvatske u ovom trenutku u odnosu na one najbolje rukometne reprezentacije, jesu li to hrvatski rukometni limiti na ovom Euru?

"Stalno se bježi od toga i kad to netko kaže onda je taj neprijatelj, ne misli dobro, filozofira, ali takva je bila priča kad se na jedan fenomenalan način izvukla medalja na SP-u u Hrvatskoj, ali evidentno je da je Hrvatska za jednu stepenicu niže i organizacija, i strategija i brzina u odnosu na najbolje reprezentacije", zaključio je Veselin Vujović.

