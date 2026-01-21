Hrvatska igra spektakularni derbi protiv jednog od favorita za prvo mjesto

Hrvatska muška rukometna reprezentacija igra posljednju utakmicu u skupini E na Europskom rukometnom prvenstvu. Nakon pobjeda protiv Gruzije (32-29) i Nizozemske (35-29), izabranici Dagura Sigurdssona u srijedu igraju derbi skupine E za prvu poziciju. Suparnik našim rukometašima u Malmö Areni je domaćin Švedska. Utakmicu prati i bogat studijski program. Nova epizoda emisije "Vrijeme je za rukomet“ počinje u 19.50 sati, dok je prijenos susreta na rasporedu od 20.30. Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO.

3. kolo skupine E Europskog prvenstva 0 Švedska : 0 Hrvatska

I Šveđani su bez poraza na ovom turniru. U 1. kolu su pobijedili Nizozemsku 36-31, a nakon toga pregazili su Gruziju 38-29.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometni maestro u 'Maksanovom korneru' otkriva veliku švedsku manu: 'Oni nikako ne vole jednu stvar'