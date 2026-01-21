FREEMAIL
SRETNO, MOMCI /

Špoljarić otkrio plan za pobjedu u derbiju: 'To ne smijemo raditi'

Denis Špoljarić otkrio plan Hrvatske za utakmicu protiv Švedske

21.1.2026.
20:16
M.G.
Rtl
Uoči utakmice Hrvatske i Švedske u zadnjem kolu skupine E Europskog rukometnog prvenstva, pomoćnik izbornika Dagura Sigurdssona, Denis Špoljarić otkrio je posljednje informacije o našoj reprezentaciji reporterki RTL-a Ines Godi Forjan.

Ovaj derbi Hrvatske i Švedske odlučuje o prvom mjestu skupine, o momčadi koja će u drugi krug prenijeti maksimalan broj bodova.

Utakmicu Hrvatske i Švedske od 20.30 gledajte na RTL televiziji i platformu Voyo

Uoči utakmice Špoljarić  je otkrio  plan za utakmicu u kojoj čemo imati prvi napad na utakmici.

"Zabiti odmh prvi gol. Nema promjena. Igrat ćemo kako smo krenuli i prošlu utakmicu, s 5-1 u obrani", rekao je na početku Špoljarić.

U momčad se vratila mlada naša zvijezda Luka Lovre Klarica, koji je propustio utakmicu s Nizozemskom u prošlom kolu, a na tribine se seli Mateo Maraš.

"To je taktičke prirode, mislili smo da nam Klarica više može pomoći u ovoj utakmici. Bitno je da svi budu spremni za svaku sljedeću, da se osjećaju da su unutra. Koristit ćemo ga po potrebi, da uskoči umjesto Martinovića kada se umori, vijet ćemo", otkrio je pa za kraj prokomentirao reprezentaciju Švedske:

"Domaćini su, igraju pred svojom publikom i bit će nam teško. Ok, na njima je veći pritisak nego na njima. Planirali smo zaustaviti njihove proboje, dugo i pametno u napadu, ne smijemo gubiti lopte."

POGLEDAJTE VIDEO: Mirza Džomba o utakmici Hrvatske i Švedske

 

Denis SpoljaricRukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026švedskaDagur Sigurdsson
