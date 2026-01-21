FREEMAIL
OLAKOTNA OKOLNOST /

Hrvatskoj odgovara što po prvi put nije favorit na Euru samo zbog jednog

Hrvatska muška rukometna reprezentacija igra posljednju utakmicu u skupini E Europskog rukometnog prenstva u Malmou. Supatnik našim rukometašima je domaćin Švedska, jedna od najjačih rukometnih reprezentacija na turniru, peterostruki osvajač Europskog prvenstva. Filip Brkić, komentator utakmica hrvatske rukometne reprezentacije na RTL-u je s Vladom Šolom, RTL-ovom stručnim sukomentatorom i legendarnim bivšim hrvatskim rukometnim golmanom. Šveđani su favoriti. Po prvi put hrvatska rukometna reprezentacija nije favorit na turniru. Vlado Šola tvrdi da je to dobro.

"Odgovara nam da i mislim da nam je to olakotna okolnost. Igrači neće osjećati neki veliki pretjerani pritisak da moraju pobijediti. Istina, igra se u vrlo važna dva boda za prenošenje u drugu fazu turnira, ali mi smo se već kvalificirali dalje tako da smo to skinuli s leđa. Švedskoj ćemo se morati suprostaviti na isti način kao protiv Nizozemske. Dakle, morat ćemo spriječiti njihovu tranziciju, primarno i sekundarno, moramo igrati jako kvalitetnu obranu. Osim tranzicije, Šveđani imaju razoran napad", priča Vlado Šola.

Što je još rekao Filipu Brkiću pogledajte u videu. 

21.1.2026.
17:05
Silvijo Maksan
