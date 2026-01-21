FREEMAIL
DRUGI DAN UŽIVO /

Pratite rasprave u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu

Panel o globalnom gospodarstvu s govornicima među kojima su Larry Fink, izvršni direktor tvrtke BlackRock; Ken Griffin, izvršni direktor tvrtke Citadel; Christine Lagarde, predsjednica Europske središnje banke; i Adam Tooze, direktor Europskog instituta Sveučilišta Columbia.

Egipatski predsjednik Abdel Fattah El-Sisi održao je poseban govor na Svjetskom ekonomskom forumu.

Poljski predsjednik Karol Nawrocki i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sudjeluju na panelu WEF-a pod nazivom "Može li se Europa braniti?" uz finskog predsjednika Alexandera Stubba, predsjednicu Europske investicijske banke Nadiju Calvino i izvršnog direktora Sanofija Paula Hudsona.

Predsjednik i izvršni direktor tvrtke NVIDIA Jensen Huang prisustvovat će panel raspravi a bit će i rasprava s palestinskim premijerom Mohammadom Mustafom.

21.1.2026.
10:04
danas.hr
DavosSvjetski Ekonomski Forum
