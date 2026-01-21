Nestvarni prizori na omiljenoj ljetnoj destinaciji za Hrvate: Građanima savjetovano: 'Ne izlazite iz kuća'

Oluja "Harry" opustošila je u ponedjeljak i utorak Maltu i iza sebe ostavila prizore koji se rijetko viđaju u toj državi.

Uz obilnu kišu, jaku tuču i snažne vjetrove, obalu su pogodile i poplave, a pojedini gradovi probudili su se uz bijeli pokrivač, ali ne onaj snježni.

Većina građana srećom je poslušala savjet da ostanu u kućama, no oni koji su jutros ipak morali izaći zatekli su ulice prekrivene krhotinama, granjem i raznim otpadom.

❄️It hailed so much last night in Malta that Rabat looked more like a ski resort than a Maltese town.



January 17, 2026

Mnoga djeca na Malti prvi put su vidjeli bijele ulice svojih gradova, no nisu bili tolike sreće da uživaju u snijegu, već su ulice bile prekrivene ledom od tuče.

Brzina vjetra veća i od 100 km/h

Prema meteorološkoj službi, vjetrovi su u Valetti dostizali i brzinu veću od 100 km/h, a meteoalarm je do kraja dana spušten sa crvene na narančastu razinu.

Civilna zaštita imala je pune ruke posla. Prema službenim podacima, intervenirali su zbog 42 srušena stabla, uklanjali razne ostatke s prometnica, rješavali probleme s opasnim reklamnim panoima te gasili požare i ispumpavali vodu iz podruma. Posebno je u mjestima poput Marsaskale i južnih obalnih područja.

Icy floods swamp the streets of Mediterranean holiday island Malta, with cars buried under hailstones in freak storm

======



January 19, 2026

Zbog opasnog vremena preusmjereni su i pojedini letovi, a mnogi roditelji odlučili su ne slati djecu u školu, iako su institucije nastavile s radom, piše Malta Today.

Vlasti su potvrdile da nema teže ozlijeđenih.