Trener Rijeke poslao podršku svojim pomoćnicima: 'Uistinu sam blagoslovljen'

Trener Rijeke Victor Sanchez dobro se oporavlja. U dobrom je zdravstvenom stanju i izgleda da se neće još dugo zadržati u riječkom KBC-u.

Dok njega nema, momčad vodi Ramiro Munoz, kojemu je Sanchez poslao podršku uoči današnjeg Jadranskog derbija.

"Uistinu sam blagoslovljen što sam potpuno zdrav i što imam vrhunski pomoćni kadar, koji priskače u pomoć kad god je potrebno i pod svim okolnostima. Hvala svim liječnicima i medicinskom timu KBC-a. Posebno hvala upravi i vodstvu Rijeke te svim klupskim zaposlenicima koji su se pobrinuli za mene i moju obitelj. Zadnje, ali ne i manje važno, hvala i svima vama na porukama podrške u ovim teškim trenucima", napisao je Sanchez uz riječi "Hvala" na hrvatskom jeziku.

