Sada je službeno: Aca Lukas stiže u Arenu Zagreb

Jedno od najvećih imena regionalne glazbene scene, Aca Lukas, u subotu, 3. listopada održat će veliki samostalni koncert u Areni Zagreb. Riječ je o jednom od najpopularnijih izvođača pop-folk glazbe na Balkanu, poznatom po energičnim koncertima i brojnim hitovima koji već desetljećima osvajaju publiku diljem regije.

Lukas se u Arenu vraća nakon skoro 4 godine. Na repertoaru će se naći pjesme koje su obilježile različite faze njegove karijere – među njima i veliki hitovi poput „Voliš li me“, „Lična karta“, „Kafana na Balkanu“, „Pesma od bola“ kao i koncertni favoriti „By Pass“ i „Omaklo mi se“. Publika će imati priliku čuti i popularne duete poput „Daleko si“, koju je snimio s Ivanom Selakov, te „Sad i zauvek“ s Draganom Mirković.

Foto: promo

Njegovi koncerti odavno su nadrasli okvir klasičnog glazbenog nastupa. Riječ je o događajima koji spajaju snažan zvuk, bogat repertoar i neposredan kontakt s publikom. Upravo ta kombinacija emocije, energije i autentične scenske prisutnosti učinila ga je jednim od najtraženijih koncertnih izvođača u regiji.

Aca Lukas, rođen kao Aleksandar Vuksanović 3. studenoga 1968. godine u Beogradu, glazbenu karijeru započeo je početkom devedesetih nastupajući po beogradskim klubovima. Umjetničko ime preuzeo je prema popularnom splavu na kojem je često nastupao, a ubrzo je izgradio prepoznatljiv stil koji spaja elemente pop-folka, rocka i tradicionalne balkanske glazbe.

Prvi veći uspjeh ostvario je sredinom devedesetih godina, nakon čega njegova karijera bilježi kontinuirani uspon. Tijekom više od tri desetljeća rada objavio je brojne albume i hitove koji su postali dio kolektivne glazbene memorije regije. Njegove pjesme često tematiziraju ljubav, gubitak, životne izazove i noćni život, a snažna interpretacija i izražena emocija učvrstile su njegov status jednog od najutjecajnijih izvođača suvremene regionalne scene.

Koncert u Areni Zagreb najavljuje se kao jedan od najvećih glazbenih događaja jeseni 2026. godine, a publiku očekuje večer ispunjena emocijama i poznatim pjesmama.

