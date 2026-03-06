FREEMAIL
MAMILA POGLEDE

Emily Ratajkowski malo toga je ostavila mašti: Gole grudi prekrila samo džemperom

Emily Ratajkowski malo toga je ostavila mašti: Gole grudi prekrila samo džemperom
Foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Slavna manekenka pojavila se u Parizu na Tjednu mode u izazovnoj kombinaciji

6.3.2026.
20:06
Hot.hr
Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Pariz je tijekom Tjedna mode epicentar svijeta, a Emily Ratajkowski (34) još je jednom potvrdila svoj status modne ikone koja se ne boji riskirati. Na reviji modne kuće Loewe, slavna manekenka i autorica pojavila se u izdanju o kojem će se još dugo pričati, pretvorivši klasičan odjevni predmet u provokativan i neočekivan modni iskaz.

Foto: Denis Guignebourg/Bestimage/Profimedia

Umjesto majice ili bluze, Ratajkowski je odabrala tamnoplavi pulover koji nije odjenula na uobičajen način. Vješto ga je prebacila preko ramena i svezala rukave preko prsa, stvarajući efekt improviziranog topa koji je strateški pokrivao samo najnužnije.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Inspiracija s modne piste

Iako se na prvu čini kao spontani stilski trik, ovaj način nošenja džempera zapravo je posveta samom brendu. Slične stilizacije viđene su u ranijoj Loewe kolekciji za proljeće/ljeto 2026., gdje su modeli nosili kardigane na sličan, dekonstruiran način. Ratajkowski je preuzela inspiraciju s piste i prilagodila je na sebi svojstven, još odvažniji način, pokazujući duboko razumijevanje estetike brenda čiju je reviju došla podržati. U prvom redu sjedila je uz bok drugim zvijezdama poput glumica Julije Garner i Sissy Spacek te redatelja Baza Luhrmanna.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivša američka veleposlanica: 'Čim sam došla u Zagreb, otišla sam na tripice. Opet sam ljuta na Baby Lasagnu'

