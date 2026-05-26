Pavlek, Mateša pa onda i propusti u slučaju Aleksić: Nikad više pitanja za šefa DORH-a

Rezultati nadzora državnog odvjetništva u Šibeniku kažu da je bilo nepravilnosti u slučaju protiv Kristijana Aleksića koji je prije 10 dana u Drnišu ubio maturanta Luku Milovca.

"Zamjenica je smatrala da ne postoje uvjeti, što nije razlog za pokretanje stegovnog postupka niti kazneno djelo. Ona ima autonomno pravo tako odlučiti, i mi smatramo da je trebalo odrediti istražni zatvor", kazao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Šibnesko odvjetništvo po nadzorom je bilo 2024. nakon slučaja "Nakaze". U više su slučajeva utvrđene su nepravilnosti u dovođenju uhićenika, provođenju prvog ispitivanja te u odlučivanju o mjerama opreza ili prijedlogu za određivanje istražnoga zatvora.

Državna odvjetnica i zamjenica tada su napustile pozicije - pa sada sankcija neće biti. Turudić ima prijedlog što sa slučajevima poput Aleksića. Više doznajte u prilogu Ane Mlinarić.