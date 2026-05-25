KAD MAŠTA OŽIVI /

Robot sa šest ruku šiša, boji kosu i razgovara s mušterijama: Ovo je genijalna ideja Glorije (7)

Tehnologija svakako može i dodatno razvijati maštu. Dokaz za to je i robot sa šest ruku koji šiša, fenira, boji kosu i istodobno razgovara s mušterijama. Ideja je to sedmogodišnje Glorije Stanković Šprajc iz okolice Karlovca, a njezina inovacija pobijedila je među više od tisuću dječjih ideja iz cijelog svijeta.

Sada putuje u Meksiko, a s Glorijom je razgovarala RTL-ova Maja Lipovšćak Garvanović.

25.5.2026.
20:22
RTL Danas
RobotGlorijaIzumKreativnostMeksikoHrvatska
