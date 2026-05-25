Bivši ministar obrane Ukrajine razotkrio san Rusa: 'Žele utjecaj u Beogradu i Zagrebu'

Rusija je tijekom vikenda izvela niz raketnih napada na Kijev i okolicu u kojima je poginulo četvero ljudi. U napadu je korišten balistički projektil srednjeg dometa RS-26 "Rubež", poznat i kao "Orešnik".

Napad se dogodio dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio odmazdu zbog, kako je rekao, smrtonosnog ukrajinskog napada na studentski dom u okupiranom gradu Starobilsku. U tom je napadu poginulo najmanje 18 osoba.

O svemu tome razgovarali smo s bivšim ministrom obrane Ukrajine Oleksijem Reznikovim.

Ima li Rusija sposobnosti za novu ofenzivu na Kijev?

Rekao bih da bi Rusija mogla provesti takvu ideju da ima sposobnosti. Ali, iskreno, nema ih. Pokušat ću Vam objasniti. U veljači 2022., kada su počeli s ovom invazijom punog opsega, imali su u svojim oružanim snagama takozvani profesionalni korpus. Imali su vojnike koji su služili najmanje 15 godina ili više. Danas, nakon više od četiri godine ove borbe, odnosno ovog rata, mislim na ovu invaziju punog opsega, jer je rat počeo još 2014. na Krimu, oni su izgubili mnogo toga. Ne samo kvalitetu nego i brojnost. Izgubili su svoj profesionalni korpus. Uz to, gubici premašuju milijun poginulih i ranjenih vojnika. Ako imate nove ročnike i nove mobilizirane vojnike, morate ih obučiti. Moraju znati kako se boriti. Zato je rat 2022. počeo kao tradicionalni konvencionalni rat: tenkovi, borbena vozila pješaštva, zrakoplovi, topnički sustavi itd. Danas kontaktna linija izgleda kao pojas širine od 20 do 50 kilometara. To zovemo siva zona ili zona smrti. U toj zoni nitko ne može preživjeti. Ne možete marširati s pješaštvom kao na paradi niti koristiti kolone tenkova kao u veljači 2022., jer izviđački dronovi lete s obje strane. Ako vide metu, označe je. Nakon toga dolaze udarni ili kamikaza dronovi i pogađaju cilj. Dakle, ako govore o novoj ofenzivnoj kampanji, pitam se gdje i kako – možda sa strane Bjelorusije.

Ali predsjednik Zelenski i dalje upozorava na to.

Zato što vidimo određene aktivnosti na bjeloruskoj strani, slično kao prije invazije punog opsega. Dva ili tri puta prije invazije zvao sam ministra obrane Bjelorusije, kada je naša vojna obavještajna služba izvijestila da su vidjeli vojne vježbe na bjeloruskom teritoriju s ruskim postrojbama. Zatražio sam telefonski razgovor i dobio ga. Razgovarali smo, ukrajinski ministar obrane i bjeloruski general, i dao mi je časnu riječ časnika da nitko neće ući u Ukrajinu s njihove strane. Nažalost, znamo kako je završilo. Zato je potpuno razumljivo da predsjednik Zelenski, dobivajući nove informacije od naših obavještajnih službi, šalje poruku i Bjelorusiji – "Znamo što radite.“ Novi tip elektroničkog ratovanja na bojištu čini bojište potpuno transparentnim. Ne možete skriti logističke pripreme na udaljenosti od 100 ili 150 kilometara. Sve će se vidjeti. Osim toga, koristimo satelitske snimke naših partnera, uključujući komercijalne satelite. Dobivamo informacije i u svakom trenutku možemo vidjeti sve.

Mislite li da bi se Bjelorusija sada mogla pridružiti Rusiji?

Nažalost, Bjelorusija se pridružila Rusiji još prije, postali su jedan od njihovih saveznika. Oni su poput ruskog posrednika, njihove produžene ruke. Nemam nikakve negativne emocije prema bjeloruskom narodu. No, nažalost, vlast u Bjelorusiji i dalje je proruska i igra igre s Rusima. Oni su poput proxyja, neka vrsta posrednika. Pripadnici su njihovih vojnih jedinica. San Rusa, odnosno čelnika Kremlja, jest obnoviti Sovjetski Savez i Rusko Carstvo. To ne znači samo teritorije Bjelorusije, Ukrajine ili baltičkih zemalja. To znači obnoviti Berlinski zid i imati utjecaj u Beogradu, Zagrebu i posvuda. To je njihov san.

Vidimo situaciju na Baltiku sa zračnim prostorom i dronovima. Neki od njih su vjerojatno ukrajinski. Što se događa?

Koliko znam, ukrajinska strana se ispričala i rekla da bi to moglo biti zbog rata i slanja dronova prema ruskom teritoriju ili privremeno okupiranim dijelovima Ukrajine, gdje vidimo ruske trupe. Ali elektroničko ratovanje znači da obje strane pokušavaju ometati signal i dron može izgubiti vezu s operaterom te odletjeti u drugom smjeru. Zato je to rizična zona za sve susjedne zemlje, uključujući Moldaviju, Slovačku, Mađarsku i Rumunjsku. Zato ih godinama molimo: "Ljudi, možemo zajedno zaustaviti ovaj rat jer je to u interesu vaših država i vaših građana. Želite spavati mirno, bez sirena? Pomozite nam. Uložite u Ukrajinu. Pobijedit ćemo u ovom ratu. Zaustavit ćemo ga. Imat ćete istočni štit između zemlje orkova i normalnog zapadnog svijeta.“ No, ovo je rat. Kao što je bio prvi incident s projektilom u Poljskoj 2022. godine. Nakon toga bio je projektil u Rumunjskoj, kao i dronovi. To je ratno vrijeme.

Vratimo se Ukrajini. Je li Ukrajina promijenila tijek rata u svoju korist napadima duboko unutar Rusije?

Da, svakako. I promijenila je tijek još u veljači 2022., jer je postojalo uvjerenje koje se proširilo 2021. da će, u slučaju invazije punog opsega, Kijev pasti za tri dana ili 72 sata. Ali prošla su tri dana, tri tjedna, tri mjeseca, tri godine, a mi se i dalje vrlo uspješno branimo. Kao narod i kao država još postojimo. Danas smo rat prenijeli na ruski teritorij, odnosno teritorij neprijatelja. Imamo kapacitete za srednje i duboke udare. Možemo pogoditi ciljeve na udaljenosti do 2000 kilometara. Uništavat ćemo ruske naftne i plinske objekte, jer je to "država benzinska postaja“ – to je izvor njihove moći. Prodaju plin i naftu, dobivaju novac i ponovno financiraju rat. Mi ćemo ih zaustaviti.

Bivši šef NATO-a Rasmussen postavio je pitanje na ovom forumu – Zašto je Trump toliko impresioniran Putinom? Vidite li gospodina Trumpa kao saveznika Rusije ili Ukrajine?

Rekao bih da je gospodin Trump prije svega saveznik samom sebi i Sjedinjenim Državama, jer je predsjednik SAD-a. Tijekom poznatog sastanka u Ovalnom uredu u veljači rekao je našem predsjedniku: "Nemate karte.“ No, kao što vidite, imamo karte. Također je otvoreno rekao: "Volodimire, ja nisam ni na jednoj strani. Ja sam broker, posrednik.“ Mislim da zaista pokušava uspostaviti pregovarački proces u ulozi medijatora. Zato se sastaje s čelnikom Kremlja u Anchorageu na Aljasci i nekoliko puta se sastao s predsjednikom Zelenskim. To je njegov stil pregovaranja iz poslovnog svijeta New Yorka. On je vrlo poznat biznismen i to je tradicionalni njujorški stil pregovora. Mislim da riječi poput "nemate karte“ nisu imale loše značenje. To je jednostavno tradicionalan način razgovora među poslovnim ljudima u New Yorku. Dakle, rekao bih da nije saveznik Rusije. No, ostaje drugo pitanje – Jesu li Sjedinjene Države i dalje članica NATO saveza u punom smislu? Jer vidimo drukčije ponašanje. "Povući ćemo naše trupe…“ Ipak, nedavne vijesti o novim trupama u Poljskoj dobre su vijesti.

Sve su to dobre vijesti za Vladimira Putina.

Da, ali nakon 9. svibnja, kada je Vladimir Putin tražio od predsjednika Trumpa da nazove predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog kako bi im dopustio održavanje parade u Moskvi, ukrajinski predsjednik potpisao je dekret. U redu, možete održati paradu u Moskvi 9. svibnja. Samo na Crvenom trgu. To znači da su Moskva i Rusija postale dostupne. Dakle, možemo pogoditi sve ciljeve ondje. Oni imaju problem. Imaju velik teritorij, pa kapaciteti ruskih sustava protuzračne obrane neće zaustaviti ukrajinske dronove i rakete. Dakle, ovo je novi rat, nova faza rata. Za one koji bi rekli – "Ukrajina ne može pobijediti u ovom ratu.“ Danas vidimo državnog tajnika, gospodina Rubija, koji kaže da vidi napredak. Prije smo slušali da Ukrajina ne može pobijediti u ovom ratu. Danas čujemo od državnog tajnika – "Nitko ne može pobijediti u ovom ratu.“ To je napredak. Dakle, ako nitko ne može pobijediti, to znači da ni Rusija ne može pobijediti. Sljedeća faza je pregovarački stol, neka vrsta mirovnog sporazuma – ili ćemo mi pobijediti u ovom ratu.