TRESAO SE ČILE /

Razoran potres pogodio područje gdje se spajaju tri ploče

Foto: EMSC

Potres se dogodio na dubini od 101,3 kilometra u pustinji Atacami, prema istom izvoru

26.5.2026.
6:24
Hina
EMSC
Potres magnitude 6,9 ​​pogodio je Čile oko 30 kilometara istočno od grada Calame na sjeveru zemlje, objavio je u ponedjeljak Geološki zavod SAD-a (USGS). Potres se dogodio na dubini od 101,3 kilometra u pustinji Atacami, prema istom izvoru. Čileanske vlasti zasad nisu izvijestile o ozlijeđenima ili šteti.

"Prijetnja cunamija za čileansku obalu izbjegnuta je", rekao je Felipe Plaza iz nacionalne službe za sprječavanje i upravljanje katastrofama u videu objavljenom na X-u. Prema lokalnim medijima, potres se osjetio u regijama Arici, Tarapaci, Antofagasti i Atacami.

Čile, južnoamerička zemlja gdje se spajaju tri tektonske ploče, jedan je od seizmički najaktivnijih zemalja na svijetu, stoga često ne posvećuje mnogo pažnje podrhtavanjima magnitude manje od 7. Godine 1960. pogodio ga je potres koji se smatra najjačim zabilježenim u povijesti, magnitude 9,5. Grad Valdivia je bio razoren, a 9500 ljudi je poginulo. Godine 2010. potres magnitude 8,8 izazvao je cunami u kojem je poginulo više od 520 ljudi.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
