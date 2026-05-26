BIZARNA ODLUKA /

Vlak pregazio 89 ovaca: Pastiri sada moraju platiti odštetu zbog štete i kašnjenja

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

26.5.2026.
9:34
Hina
Emica Elvedji/PIXSELL
Portugalska državna agencija za željeznice i ceste zatražila je od dvojice pastira da isplate gotovo 25.000 eura odštete nakon što je regionalni vlak prošle godine pregazio 89 njihovih ovaca. Državni operater željezničke i cestovne mreže Infraestruturas de Portugal opravdao je zahtjev za ukupno 26.400 eura pozivajući se na štetu pričinjenu na vlaku i na činjenicu da je došlo do velikog kašnjenja u željezničkom prometu.

Nesreća se dogodila 28. prosinca u okrugu Montemor-o-Velho, oko 200 kilometara sjeverno od Lisabona. Strojovođa je izjavio da je u zoru iznenada ugledao stado koje je ležalo na tračnicama dok je izlazio iz zavoja, izvijestili su tada mediji. Unatoč aktiviranju kočnice za nuždu, nije uspio izbjeći sudar. Vlak se zaustavio tek oko 540 metara nakon udara.

Šezdeset i pet životinja pripadalo je jednom pastiru, a 24 drugome. Šest vlakova bilo je zbog nesreće otkazano, a još dva djelomično otkazana. Osim toga, 36 linija kasnilo je ukupno 580 minuta. Pastiri su uložili žalbu na zahtjev za plaćanje. Njihov odvjetnik Vítor Gaspar rekao je za novine Correio da Manha da je riječ o nesreći bez namjernog postupanja. Dodao je da su takvi incidenti dio općeg rizika željezničkog prometa.

