Tudor ga 'otpisao', Englez sada otkrio kroz što je prošao u Tottenhamu: 'Bilo je jako teško'

Conor Gallagher, veznjak Tottenhama, otvoreno je progovorio o teškom psihološkom razdoblju kroz koje je prošao nakon zimskog transfera iz Atletico Madrida. Engleski reprezentativac priznao je da se suočio s ozbiljnim padom forme i nezadovoljstvom navijača u turbulentnom razdoblju koje je obilježila i promjena trenera.

Gallagher je u Tottenham stigao za 35 milijuna funti, no njegova adaptacija daleko je od idealne. U početku ga je doveo Thomas Frank, ali je pod njegovim vodstvom upisao tek pet nastupa prije nego što je trener brzo smijenjen. Situacija se dodatno zakomplicirala dolaskom Igora Tudora, koji je značajno smanjio njegovu minutažu, Gallagher je u tom razdoblju nastupio samo šest puta, što je negativno utjecalo na njegovu formu i samopouzdanje.

Veznjak je iskreno opisao koliko mu je taj period bio težak, istaknuvši osjećaj izoliranosti i pritiska s tribina. “Nisam zapravo imao priliku puno razgovarati s ljudima u posljednjih nekoliko mjeseci. Bilo je jako teško i za mene i za momčad, ali bio sam maksimalno fokusiran na to da se poboljšam i pomognem ekipi koliko mogu. Bio sam bez samopouzdanja, trener me nije koristio, a ni navijači nisu mislili da sam dovoljno dobar,” rekao je Gallagher za Sky Sports.

Unatoč svemu, naglasio je kako je mentalno uspio ostati stabilan i vratiti se na pravi put. “S tim sam se dobro nosio u glavi. Znao sam da se mogu vratiti i pokazati navijačima što zapravo mogu. Nadam se da je ovo tek početak, jer imam još puno toga za dati i veselim se izgradnji još boljeg odnosa s navijačima,” dodao je engleski nogometaš.