'Kako EU projekti mijenjaju Liku za novu generaciju?': Lika Club i RTL organiziraju važan panel u Gospiću

Portal Lika Club u suradnji s RTL Hrvatska u četvrtak 28. svibnja u 11 sati u Kulturno-informativnom centru u Gospiću organizira panel raspravu pod nazivom "Kako EU projekti mijenjaju Liku za novu generaciju?”.

Fokus na mlade, obrazovanje i razvoj zajednice

Riječ je o događanju koja će na jednom mjestu okupiti predstavnike lokalne samouprave, razvojnih institucija, obrazovnog sektora i financijskih organizacija kako bi otvorili dijalog o konkretnim promjenama koje su europski projekti donijeli Lici, ali i o mogućnostima koje tek dolaze.

Na panel dolaze predstavnici institucija i gospodarstva

Na panelu će sudjelovati Goran Bukovac, gradonačelnik Otočca, Mirela Glavaš, vlasnica tvrtke PRO-MAP, Andrija Brkljačić, ravnatelj razvojne agencije LIRA, Barbara Jurković Tomljenović, ravnateljica Strukovne škole Gospić, te Frana Lokas Mudrovčić, voditeljica područnog ureda HBOR-a za Liku. Panel raspravu moderirat će Ida Hamer.

Sudionici panela iz različitih sektora govorit će o iskustvima provedbe projekata, izazovima razvoja ruralnih sredina te mogućnostima koje europski fondovi nude lokalnim zajednicama, poduzetnicima i obrazovnim institucijama.

Cilj događanja je otvoriti prostor za kvalitetnu raspravu o budućnosti Like te povezati institucije, poduzetnike i građane oko tema koje imaju dugoročan utjecaj na razvoj regije. Kroz razgovor će se govoriti o ulaganjima u obrazovnu infrastrukturu, obnovi škola i vrtića, projektima energetske učinkovitosti, razvoju poduzetništva i investicija, kao i o dostupnim financijskim instrumentima koji mogu pomoći lokalnim zajednicama i gospodarstvu.

Panel će također biti i prilika za razmjenu iskustava i ideja, ali i za predstavljanje konkretnih mogućnosti koje stoje na raspolaganju gradovima, općinama, poduzetnicima i obrazovnim ustanovama u narednom razdoblju.

Prijave za sudjelovanje

Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem e-mail adrese: [email protected].

Projekt #EuropeForUs je nacionalna medijska inicijativa koju provodi RTL u suradnji s Europskim Parlamentom, s ciljem približavanja tema Europske unije građanima i prikazivanja konkretnog utjecaja EU politika na svakodnevni život u lokalnim zajednicama.