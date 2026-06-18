Ahmed Vila poslao opasnu poruku pred povratak u FNC kavez: 'Neće biti isto izdanje!'

Bosanskohercegovački borac perolake kategorije Ahmed Vila uskoro će ponovno zakoračiti u FNC-ov kavez, ovoga puta s novom prilikom da pokaže svoj puni potencijal. Iako smo ga već imali priliku vidjeti pod okriljem FNC-a, njegov dosadašnji nastup nije se odvijao prema planu. Sada se vraća odlučan dokazati koliko može biti opasan protivnik.

Ahmed je poznat po svojoj svestranosti, a posebno se ističe u parteru. Čak 50 posto svojih profesionalnih pobjeda ostvario je prisiljavanjem protivnika na predaju, što ga čini stalnom prijetnjom kada borba završi na tlu. Njegove grappling vještine i sposobnost završavanja mečeva daju mu dodatnu dimenziju zbog koje ga protivnici moraju shvatiti vrlo ozbiljno.

FNC 32 gledajte u subotu 20. lipnja na Voyo!

S druge strane kaveza stajat će Argentinac Alan Villalba, koji u ovaj dvoboj ulazi u odličnoj formi. Villalba trenutno ima niz od dvije uzastopne pobjede te će nastojati nastaviti pobjednički ritam i u svom prvom nastupu za FNC.

Zanimljivo je da je Villalba prvotno trebao nastupiti protiv Račića na priredbi u Zadru, no promjene u rasporedu otvorile su mu vrata za FNC debi u Osijeku. Upravo zato dodatna motivacija neće mu nedostajati, a publika može očekivati atraktivan okršaj dvojice boraca željnih dokazivanja.

Što se dogodilo u Podgorici i kako je došlo do meča u Osijeku?

"Ja sam odmah nakon meča u Podgorici odlučio da ću napraviti neke korake koji su bitni na nastavak moje karijere. Odmah sam angažirao nutricionista koji mi je pomogao da budem 100% spreman, da imam plan za skidanje kila, da me spusti na određenu kilažu. Zahvaljujući nutricionisti Jadranu Zoniću iz Nutrivision tima već sam došao na kilažu i jako sam blizu. Mislim da neće biti problema. Što se tiče meča kao meča, odmah sam trenirao dva puta dnevno nakon tog poraza. Bio sam kod Roberta Soldića i mislim da sam napredovao u kondicijskom i tehničkom smislu. Koji god meč da su mi ponudili ja znam da tko sam i što sam. Znam što mogu kada sam spreman. Mislim da će ovaj put biti dobar performans."

Hoćeš reći da možemo očekivati potpuno novog Ahmeda Vilu?

"Neće biti isto izdanje. Ne treba se samo fokusirati na negativne stvari. Ja vjerujem da sam ih izbacio. Ljudi oko mene znaju koju kvalitetu imam i nadam se da ću to pokazati već u ovom meču."

Par riječi o protivniku?

"Mislim da je protivnik opasan, ima dobar grappling i boks. Sve što je potrebno za ugroziti bilo koga. Ja znam kako sam se spreman. Borba je borba, svako ima svoj stil i cilj je nametnuti svoje. Ja se nadam da ću to uspjeti."

FNC 32 gledajte u subotu 20. lipnja na Voyo!

Je li te iznenadilo da je Gaethje oduzeo pojas Topuriji?

"Iskreno, iznenadio sam se. Ilia se borio zadnje dvije tri godine jako dobro, a pogotovo u načinu kako je to radio te koga je pobjeđivao. Definitivno nitko nije očekivao da će Justin biti taj koji će ga zaustaviti. To je ono kada podcijenite protivnika, a precijenite sebe. Mislim da je to Topuria napravio. To ne može nikome dati ništa pozitivno. Svaki protivnik zahtjeva poseban stil i mindset. Ovo je lekcija za sve borce koji gledaju i prate ovaj sport, da ne otpisujete nikoga."

Kakva je atmosfera u BiH povodom Mundijala?

"Uvijek je lijepo kad vidiš da ljudi iz susjednih zemalja isto navijaju za tvoju državu. Zajedništvo se stvorilo. Atmosfera je vrhunska. Mislim da je to ono što mi sportaši želimo, a pogotovo kada naša reprezentacija radi pozitivne rezultate. Mislim da možemo iznenaditi Švicarce i proći skupinu, a onda što Bog da!"