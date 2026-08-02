Objavljen broj slobodnih mjesta u zagrebačkim vrtićima

U vrtićima u Zagrebu na dan 1. kolovoza slobodno je 1250 mjesta, od toga je 811 u gradskim i 373 slobodnih mjesta u privatnim vrtićima te još 66 mjesta u obrtima dadilja, objavljeno je na Centralnoj stranici vrtića Grada Zagreba.

Od ukupno 811 slobodna mjesta u gradskim vrtićima, 234 je jasličkih i 577 vrtićkih, a u privatnim i vjerskim vrtićima ostalo je još 373 slobodna mjesta, od čega je 208 za jasličku i 165 za vrtićku djecu.

Sve detaljne informacije o slobodnim mjestima po gradskim četvrtima, vrsti i nazivu ustanove, dobi i uzrastu djece te drugim kriterijima mogu se pronaći na Centralnoj stranici vrtića Grada Zagreba gdje se i navodi da se zahtjevi za upis podnose online, te da je podnošenje zahtjeva za upis u pedagošku godinu 2026./2027. otvoreno tijekom cijele godine.

"Postupak je u potpunosti digitaliziran, a provedena je integracija s državnim i javnim registrima koja omogućava dohvat svih najvažnijih podataka i podnošenje zahtjeva bez suvišne papirologije'', ističe se na navedenoj web stranici.

Pojašnjava se i kako se roditelj ili skrbnik u sustav prijavljuje putem NIAS vjerodajnice značajne ili visoke razine te da roditelji zahtjev za upis mogu podnijeti jednom ili više vrtića.

S druge strane, napominje se kako je podnositelj zahtjeva, u slučaju da zahtjev ne predaje digitalnim putem već osobno u vrtiću, dužan priložiti obrazac zahtjeva i pripadajuću dokaznu dokumentaciju te da se za sve dodatne informacije može obratiti odabranom dječjem vrtiću.

"Ukoliko vrtić ima slobodnih mjesta i dijete ispunjava uvjete, upis će biti omogućen. U slučaju da vrtić nema slobodnih mjesta za upis sve djece, svaki dječji vrtić na svojim mrežnim stranicama objavljuje listu prednosti te po oslobađanju mjesta djecu upisuje redoslijedom na listi prednosti", ističe se u uputama za podnošenje zahtjeva.

Nastavljaju se ulaganja u dječje vrtiće

Grad Zagreb početkom srpnja objavio je i konačne rezultate upisa u gradske dječje vrtiće prema kojima je ukupan broj upisane djece bio 7267, a neupisane 863.

Tada je bilo istaknuto i da slijede upisi u privatne i vjerske vrtiće, u koje je prošle godine bilo upisano oko 1600 djece, a slične kapacitete imaju i ove godine. Iz Grada su tada poručili i kako očekuju da će do rujna sva djeca u Zagrebu imati mjesto u vrtiću.

"Prije dvije godine za preko 3000 djece nije bilo mjesta u gradskim vrtićima, a zahvaljujući našim ulaganjima, taj je broj danas četverostruko manji", rekla je zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec.

Dodala je i da nastavljaju s ulaganjima u dječje vrtiće kako bi svaka obitelj u Zagrebu "mogla upisati dijete u gradski vrtić, i to u svom kvartu, istovremeno podižući kvalitetu sustava gradskog predškolskog odgoja i obrazovanja".

Iz Grada Zagreba istaknuli su i da je u mandatu ove gradske uprave u dječje vrtiće uloženo više od 75 milijuna eura. Uz 11 završenih vrtića, još šest je u fazi izvođenja radova, a niz projekata je u pripremi te će do 2027. Zagreb imati 28 novih vrtića.

Iz Grada poručuju i kako će sve informacije o slobodnim mjestima u svim gradskim vrtićima od 1. kolovoza biti objavljene i mjesečno ažurirane na mrežnim stranicama Grada Zagreba.