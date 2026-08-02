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Gužve prema moru od ranog jutra: HAK objavio kakvo je stanje na cestama

Gužve prema moru od ranog jutra: HAK objavio kakvo je stanje na cestama
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Foto: HAK

Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima

2.8.2026.
8:19
danas.hr
HAK
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Promet je pojačan na važnijim cestama, osobito u smjeru mora, izvijestio je u nedjelju ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza.

Zbog vjetra na snazi su zabrane za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama a na dijelu Jadranske magistrale između Novog Vinodolskog i ﻿Svete Marije Magdalene.

Izvanredni prometni događaji 

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

  • pred naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja
  • između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima

Gužve prema moru od ranog jutra: HAK objavio kakvo je stanje na cestama
Foto: HAK
Gužve prema moru od ranog jutra: HAK objavio kakvo je stanje na cestama
Foto: HAK

A2 Zagreb-Macelj

  • pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km 

A3 Bregana-Lipovac 

Gužve prema moru od ranog jutra: HAK objavio kakvo je stanje na cestama
Foto: HAK
  • zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, na 179.+500 km u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom usporeno
  • ﻿u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko četiri km

Gužve prema moru od ranog jutra: HAK objavio kakvo je stanje na cestama
Foto: HAK

HakGužvePromet
komentara
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