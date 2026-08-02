Gužve prema moru od ranog jutra: HAK objavio kakvo je stanje na cestama

Promet je pojačan na važnijim cestama, osobito u smjeru mora, izvijestio je u nedjelju ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza.

Zbog vjetra na snazi su zabrane za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama a na dijelu Jadranske magistrale između Novog Vinodolskog i ﻿Svete Marije Magdalene.

Izvanredni prometni događaji

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

pred naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja

između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima

Foto: HAK

Foto: HAK

A2 Zagreb-Macelj

pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km

A3 Bregana-Lipovac

Foto: HAK

zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, na 179.+500 km u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom usporeno

﻿u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko četiri km

Foto: HAK