Gužve prema moru od ranog jutra: HAK objavio kakvo je stanje na cestama

UDARNI VIKEND /
Put do odmora bio još naporniji nego inače, Poljakinja: 'Jako je neudobno i želimo van'
Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima
Promet je pojačan na važnijim cestama, osobito u smjeru mora, izvijestio je u nedjelju ujutro Hrvatski autoklub (HAK).
Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza.
Zbog vjetra na snazi su zabrane za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama a na dijelu Jadranske magistrale između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene.
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
A2 Zagreb-Macelj
A3 Bregana-Lipovac