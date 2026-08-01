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Kilometarske gužve diljem zemlje! Na Lučkom kolona vozila od 12 kilometara

Kilometarske gužve diljem zemlje! Na Lučkom kolona vozila od 12 kilometara
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Foto: HAK/Screenshot

Najgore je na autocesti A1 pred naplatnim postajama Lučko gdje je kolona iz smjera zagrebačke obilaznice i čvorova Kosnica 12 kilometara i čvora Sveta Nedelja - sedam kilometara

1.8.2026.
8:20
Tajana Gvardiol
HAK/Screenshot
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U tijeku je jedan od udarnih vikenda sezone što se već od ranog jutra osjeti na prometnicama. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima, izvijestio je HAK u subotu ujutro.

Najgore je na autocesti A1 pred naplatnim postajama Lučko gdje je kolona iz smjera zagrebačke obilaznice i čvorova Kosnica 12 kilometara i čvora Sveta Nedelja - sedam kilometara. 

Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 i između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. 

Gužva se proteže i na Sloveniju

Na autocesti A2, pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko šest km, proteže se i u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapine u smjeru Zagreba.

Pred naplatnim postajama Sveta Helena na A4 u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.

HAK podsjeća vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće.

"Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila", stoji na stranicama. 

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