Kilometarske gužve diljem zemlje! Na Lučkom kolona vozila od 12 kilometara

U tijeku je jedan od udarnih vikenda sezone što se već od ranog jutra osjeti na prometnicama. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima, izvijestio je HAK u subotu ujutro.

Najgore je na autocesti A1 pred naplatnim postajama Lučko gdje je kolona iz smjera zagrebačke obilaznice i čvorova Kosnica 12 kilometara i čvora Sveta Nedelja - sedam kilometara.

Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 i između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima.

Gužva se proteže i na Sloveniju

Na autocesti A2, pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko šest km, proteže se i u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapine u smjeru Zagreba.

Pred naplatnim postajama Sveta Helena na A4 u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.

HAK podsjeća vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće.

"Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila", stoji na stranicama.