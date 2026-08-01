Ella i Danijela Dvornik o obitelji i ljetu: 'Ovo je najveselije i najzamornije godišnje doba'

Influencerica i poduzetnica Ella Dvornik (35) te njezina majka, blogerica i autorica Danijela Dvornik (59), ljeto na Braču doživljavaju kao puno više od običnog odmora. Otok na kojem obje provode svaki slobodan trenutak mjesto je obiteljskih okupljanja, jutarnjih treninga, kupanja, smijeha i uspomena koje stvaraju zajedno s Ellinim kćerima. U razgovoru za Net.hr otkrile su kako izgleda njihov idealan ljetni dan, po čemu se razlikuju kada je riječ o životu i odmoru te zašto im je upravo Brač mjesto kojem se uvijek vraćaju.

Kad pomislite na savršeno ljeto, koja vam je prva slika koja vam se pojavi pred očima?

Ella: Savršeno ljeto: mama i ja ležimo sa šeširima na pješčanoj plaži, temperatura ugodnih 28, djeca su negdje oko nas po toboganima, netko nam donosi koktele, hranu i voće i pričamo o tome koju ćemo iduću nekretninu kupiti.

Danijela: More, sunce, plaža, ležaljka … neka dobra mjuza, knjiga i hladno piće, japanke, kupači i pareo … i još neki zgodan frajer i to je to! Ta slika se vuče od ranih dana, nije od danas.

Kako izgleda jedan vaš idealan ljetni dan na Braču – od jutarnje kave do večernjeg druženja? Jeste li više za ranojutarnje kupanje ili duge ljetne večeri?

Ella: Već imam idealan dan. Buđenje u 6, trčanje, tuširanje, kava na terasi, klincima doručak i prvo kupanje, malo odmorimo, opet kupanje i kasni ručak. Nakon toga imam večernju rekreaciju s djecom, učim ih da trče sa mnom, i onda štafetu preuzima baka koja ih prošeta po rivi do trampolina dok ja odmaram.

Danijela: Ja sam ranoranioc… volim rana i mirna jutra, trening koji mi je svaki drugi dan, nakon toga doručak i kava u tišini. Ponekad odem na rano kupanje a često i na noćno kupanje. Plaža mi je ispred kuće pa si to mogu priuštiti. Nema ništa ljepše od noćnog kupanja prije spavanja.

Koliko se vaše ljeto promijenilo otkad su u njega došle vaše kćeri tj. unuke?

Ella: Promijenilo se to što sam puno više u moru nego što bih htjela biti. Nisam neki vodeni sportski tip. Jako mi je stresno ulaziti u hladno more, ne volim ni valove ni plivati, tako da mi je to poprilično izvan komfort zone, ali sad cure već znaju plivati i sve pa ih je puno lakše promatrati s plaže.

Jedino što mi nedostaje iz vremena prije djece je to što sam mogla spontano otići negdje drugdje na more, odletjeti, a sad moram još dvije dodatne karte platiti, dodatnu sobu, a ni pakiranje nije jednostavno, haha. Nije lako biti spontan, tako da spontana trenutno baš i nisam.

Danijela: One su sad veće pa je puno lakše, ali još uvijek se prilagođavam njihovom tempu koji me umori iskreno. S obzirom da imamo ograničeno vrijeme onda se trudim da im bude zabavno dok su tu.

Kada biste svoje ljeto morale opisati u tri riječi, koje bi to riječi bile?

Ella: Sport, kreativnost i mir.

Danijela: Vrućina, umor i spavanje.

Bez čega vam ljeto nije potpuno? Što ljeti nikada ne preskačete – bilo da je riječ o hrani, mjestu, navici ili druženju?

Ella: Svakako ne preskačem otok Brač. Tu sam svako ljeto od rođenja. Nemam neke ljetne rituale, ali volim što dan dulje traje pa sam i ja pozitivnija.

Danijela: Ljeto je najšarenije, najveselije i najzamornije godišnje doba. To je mix svega, obiteljskih druženja, dobre hrane, glazbe i neplaniranih događaja. Svako ljeto već tradicionalno imamo žensko okupljanje u mom masliniku za koje se posebno pripremam i uživam. Volim i da mi Balie i Lumi dođu jer ne mogu podnjeti ljeto bez njih … i to je dio ljeta koji je obavezan.

Koliko i kako se razlikujete kada je riječ o odmoru – tko voli više planirati, a tko bi najradije sve prepustio trenutku?

Ella: Začudo, ja mislim da sam ja više od planova nego moja mama, iako bi ljudi pomislili drugačije. Ja bih, da mogu, planirala svaku minutu svakog dana jer mislim da mi nedostaje strukture. Mojoj mami struktura dolazi prirodno pa nju planovi umaraju, kao da je ugnjetavaju i prije nego se dogode.

Danijela: Mi ništa ne planiramo. To pravilo smo odavno usvojile. Ljeti se ništa ne planira nego sve se događa spontano.

Što je ono što vas najviše veseli ovog ljeta i čemu se posebno radujete?

Ella: Veseli me to što su curke pokazale interes da idu sa mnom trčati, pa sad osim svog jutarnjeg trčanja imam i večernje s njima. To mi je super jer je nešto što možemo raditi skupa, a i meni je zabavno, haha. Mislim da je svakako dobra navika za njih u ovim vremenima mobitela i kompjutera.

Danijela: Posebno se radujem 9 mjesecu, kad svi turisti odu kućama i kad zavlada onaj mirni dio ljeta. More je još toplo, sunce više nije tako jako, a plaže se isprazne … onda kreće moj gušt!

Što biste rekle da je najveća razlika između vas dvije kada je riječ o životu, odmoru i uživanju?

Ella: Mi smo kompletno različite, iskreno ne znam ni kako dijelimo DNK, haha. Imamo različite životne filozofije. Moja mama djeluje iz impulsa i emocije, često nepromišljeno, a ja puno brže izracionaliziram situaciju. Ja bih rekla da, kad ona pozitivno pretvori u negativno, moja je snaga da negativno pretvorim u pozitivno. Tako da se na kraju obje smijemo.

Na primjer, često čim se probudi i otvori oči, onako nikakva i raščupana, dolazi dolje da mi prigovori jer nisam nešto napravila. Onda joj ja odgovorim da je prekrasno jutro u ovoj vikendici na Braču, a još je ljepše kada mi je prvi prizor namrštena majka, pa se tako nasmijemo jedna drugoj.

Generalno mislim da nam jedna stvar nikako ne ide, a to je odmarati, jer koliko god se trudile, svi imamo crve u guzici i stalno nešto kombiniramo.

Danijela: Pa nema neke razlike.. volimo slične stvari, mi se lako dogovorimo.

Koja je jedna stvar koju biste voljele napraviti zajedno ovog ljeta, a još niste?

Ella: Iskreno, ovo ljeto ništa jer smo svi u nekim svojim radovima. Ali iduće ljeto bilo bi kul otići na neko krstarenje.

Danijela: Izgraditi kulu od pijeska… to još nismo jer nema pijeska.

Kad biste morale birati između putovanja na neku egzotičnu destinaciju i nekoliko tjedana na vašem omiljenom mjestu uz more, što biste izabrale i zašto?

Ella: Odabrala bih egzotično putovanje jer je Brač uvijek tu i uvijek imam priliku otići na Brač. Ljeto dugo traje pa bih s egzotičnog putovanja ovako i onako na kraju završila u Sutivanu.

Danijela: Kombinaciju, definitivno. Volim putovanja i ne bi imala ništa protiv za odmor od odmora. Ponekad treba pobjeći sa otoka da bi se odmorila. Svi misle da mi koji živimo na otoku da se cijelo ljeto odmaramo, a to nije istina. Ljeto je najintenzivnije razdoblje za otočane.

Koja je najljepša stvar kod ljeta na Braču koju možda turisti ne mogu doživjeti na isti način?

Ella: Mi tu nemamo stres da sve doživimo jer smo već sve doživjeli, a oni ne znaju gdje bi prije jer im je sve novo. Nisu doživjeli fjaku kao stanje uma, a to je posebna vještina.

Danijela: Moj maslinik. Moj raj za sva osjetila. Pogled koji osvaja, zalasci sunca koji svaki put oduševe, mirisi mediteranskog bilja, zvukovi i boje koje se razmjenjuju.