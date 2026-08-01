HNL se zahuktava, UFC prvi put stiže u Beograd, a hrvatske nade love nove pobjede

Prvi vikend kolovoza donosi bogat sportski program u kojem će ljubitelji sporta teško pronaći predah. Dok se nastavlja prvo kolo SuperSport HNL-a, oči cijele regije bit će uprte u Beograd, gdje će UFC prvi put organizirati priredbu u Srbiji. Uz nogomet i borilački spektakl, hrvatske mlađe rukometne reprezentacije nastavljaju svoje nastupe na europskoj i svjetskoj smotri, a na rasporedu su i brojni zanimljivi međunarodni nogometni dvoboji.

Nakon otvaranja nove sezone, SuperSport HNL ovog vikenda donosi četiri utakmice prvog kola. Subotnji program otvara dvoboj Istre 1961 i Lokomotive na Aldo Drosini od 18:30, u kojem će obje momčadi tražiti prve ovosezonske bodove. Večernji termin od 21 sat rezerviran je za ogled Gorice i Osijeka, susret u kojem će Slavonci pokušati potvrditi visoke ambicije već na startu prvenstva.

Nedjeljni program počinje utakmicom Varaždina i Hajduka od 18:30. Splićani u Varaždin dolaze kao favoriti, no domaćin će pred svojim navijačima tražiti iznenađenje i pozitivan ulazak u sezonu. Prvo kolo zaključit će Rijeka i Rudeš na Rujevici od 21 sat. Riječani će loviti očekivanu pobjedu protiv povratnika u elitni razred hrvatskog nogometa.

Sve utakmice SuperSport HNL-a možete pratiti na MAXSportu.

Najveći sportski događaj vikenda održava se u subotu u Beogradskoj areni, gdje UFC prvi put stiže u Srbiju. Povijesni događaj okupit će brojna regionalna imena, a atmosfera u rasprodanoj Areni trebala bi biti jedna od najboljih ove godine. Glavni program predvode brojni poznati borci iz regije, među kojima su Aleksandar Rakić, Duško Todorović, Miloš Janičić, Borislav Nikolić, Nina Milošević, Jovan Leka i Marina Spasić. Prijenos UFC Fight Nighta dostupan je putem UFC Fight Passa i Paramount+, dok program počinje u 19 sati.

Uz klupski sport, vikend donosi i važne nastupe hrvatskih mlađih reprezentacija.

Hrvatske rukometašice do 18 godina u subotu od 12:50 igraju protiv Francuske na Svjetskom prvenstvu u Rumunjskoj. Nakon uvjerljive pobjede protiv Fidžija, čeka ih ključni dvoboj za nastavak natjecanja.

Istoga dana hrvatski rukometaši do 18 godina nastavljaju nastup na Europskom prvenstvu u Srbiji. Protivnik će im biti Češka, a susret počinje u 16:50 uz prijenos na platformi Voyo.

I europski nogomet nudi zanimljive dvoboje

Uz HNL, tijekom vikenda igra se i niz zanimljivih utakmica diljem Europe i Južne Amerike.

Već u subotu na rasporedu su:

U. Craiova – Petrolul (20:30, Arena Sport 1)

Porto – Torreense (21:15, Sport Klub 1)

Celje – Maribor (20:15, Sport Klub 3)

Nedjeljni program donosi:

PSV – AZ (18:00, Sport Klub 1)

Olimpija – Aluminij (20:15, Sport Klub 3)

Newell's Old Boys – Boca Juniors (22:00, Arena Sport 2)

Od domaćih travnjaka, preko rukometnih reprezentacija pa sve do UFC oktogona u Beogradu, prvi vikend kolovoza donosi sadržaj za svakog ljubitelja sporta. Posebna pozornost bit će usmjerena na povijesni UFC događaj u Srbiji, ali ni početak nove HNL sezone, kao ni nastupi hrvatskih mladih reprezentacija, neće proći bez velikih uzbuđenja.