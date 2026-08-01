Od velikog požara deponija do restorana u plamenu, vatrogasci intervenirali diljem Dalmacije

U posljednja 24 sata dalmatinski vatrogasci imali su pune ruke posla. Intervenirali su zbog niza požara i drugih intervencija, a najviše snaga bilo je angažirano na požaru deponija kod Prgometa. Sudjelovalo je 50 vatrogasaca s ukupno 21 vozilom, dok su im iz zraka pomagala dva kanadera, piše Dalmacija Danas.

Dojava o požaru deponija zaprimljena je u petak u 17.56 sati. Na teren su upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Trogir te dobrovoljnih vatrogasnih društava Trogir, Seget Vranjica, Marina, Okruk, Slatine, Kaštela, Gomilica, Mladost, Zagora, Solin i Klis. U intervenciji su sudjelovali i vatrogasci iz Splita, Makarske i Sinja. Od 19 do 20.20 sati požar su gasila i dva kanadera.

Splitski vatrogasci intervenirali su i u 21.23 sati zbog požara u restoranu na Obali Lazareta. Javna vatrogasna postrojba Grada Splita na teren je izašla s pet vozila i 14 vatrogasaca, dok se DVD Split uključio s još jednim vozilom i trojicom vatrogasaca.

Dvije neobične intervencije

Pripadnici JVP-a Split tijekom dana su imali i dvije intervencije skidanja prstena, obje obavljene u prostorijama postrojbe, u 17.05 i 23.35 sati.

Više intervencija zabilježeno je i u ostatku županije. Hvarski vatrogasci u 10.15 sati ispumpavali su more iz broda, a nešto prije podneva intervenirali su zbog požara na jahti. U gašenju je sudjelovalo šest vatrogasaca s dva vozila.

U Kaštel Starom u 11.15 sati izbio je požar radionice smještene u podrumu obiteljske kuće. Petorica pripadnika DVD-a Kaštela požar su ugasila do 11.35 sati.

DVD Trilj intervenirao je zbog požara automobila, dok su makarski vatrogasci u jutarnjim satima ispirali prometnicu.

U Promajni je u 22.39 sati prijavljen požar električnih instalacija u apartmanu. Na teren su izašli DVD Promajna, DVD Baška Voda i JVP Makarska, ukupno 15 vatrogasaca s pet vozila.

Vatrogasci iz Komiže pružili su pomoć djelatnicima hitne medicinske pomoći pri spašavanju ozlijeđene osobe, a DVD Dugopolje intervenirao je zbog prometne nesreće.