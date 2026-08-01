Podsljemensku zonu pogodila dva potresa i probudila Hrvate: 'Pošteno se osjetilo'

U subotu u 4.11 sati, odnosno 4.19 sati Seizmološka je služba zabilježila dva slaba potresa s epicentrima u podsljemenskoj zoni. Magnituda prvog potresa bila je 2.3, a drugog 2.1 prema Richteru. Intenziteti oba potresa bili su III stupnja Europske makroseizmičke ljestvice (EMS).

Građani su na stranici Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) objavili više od 150 komentara građana koji su osjetili podrhtavanje.

Prenosimo neke od komentara:

'Stubičke Toplice, osjetilo se puno jače nego što piše. Probudilo me, zatreslo dva puta u razmaku od nekoliko minuta';

'Dva puta je bilo i pošteno se osjetilo oba puta';

'Zatreslo, već drugi put. Osjetio se i tutanj';

'Spavala sam i osjetila na krevetu kako je kratko zatreslo';

'Kratko, ali jako. Poslije njega uslijedio je još jedan slabiji',

'Ovaj prvi je bio kao udarac i probudio me. I bio je još jedan 10ak minuta kasnije'

'Gračani, prvi me probudio iz sna, kao val podrhtavanja i ormar se zatresao, drugi je bio par minuta poslije i opet je zatreslo';

'Prevrnulo stvari na polici'

'Čula sam zvuk. Zatreslo se staklo. Dva puta u kratkom razmaku po 5 sekundi';

'Remete Zagreb, stresle se čaše u ormaru. Kratko, ali me probudio trzaj'.