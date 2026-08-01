Podsljemensku zonu pogodila dva potresa i probudila Hrvate: 'Pošteno se osjetilo'
Građani su na stranici Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) objavili više od 150 komentara građana koji su osjetili podrhtavanje
U subotu u 4.11 sati, odnosno 4.19 sati Seizmološka je služba zabilježila dva slaba potresa s epicentrima u podsljemenskoj zoni. Magnituda prvog potresa bila je 2.3, a drugog 2.1 prema Richteru. Intenziteti oba potresa bili su III stupnja Europske makroseizmičke ljestvice (EMS).
Građani su na stranici Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) objavili više od 150 komentara građana koji su osjetili podrhtavanje.
#Earthquake (#potres) possibly felt 45 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) August 1, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/VQVOH21zYN
Prenosimo neke od komentara:
'Stubičke Toplice, osjetilo se puno jače nego što piše. Probudilo me, zatreslo dva puta u razmaku od nekoliko minuta';
'Dva puta je bilo i pošteno se osjetilo oba puta';
'Zatreslo, već drugi put. Osjetio se i tutanj';
'Spavala sam i osjetila na krevetu kako je kratko zatreslo';
'Kratko, ali jako. Poslije njega uslijedio je još jedan slabiji',
'Ovaj prvi je bio kao udarac i probudio me. I bio je još jedan 10ak minuta kasnije'
'Gračani, prvi me probudio iz sna, kao val podrhtavanja i ormar se zatresao, drugi je bio par minuta poslije i opet je zatreslo';
'Prevrnulo stvari na polici'
'Čula sam zvuk. Zatreslo se staklo. Dva puta u kratkom razmaku po 5 sekundi';
'Remete Zagreb, stresle se čaše u ormaru. Kratko, ali me probudio trzaj'.