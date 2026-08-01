Pet dana tragali za Ljudmilom, uslijedilo jezivo otkriće u kanalu: Tijelo je bilo u koferu

Mlada Ruskinja iz Sankt Peterburga, Ljudmila Turkova Konstantinovna nestala je u Beogradu u noći 25. srpnja. Cijela Srbija tragala je za njom pet dana, ne znajući da je ubijena svega nekoliko sati nakon što je poslala svoju posljednju poruku.

Ljudmila je u Srbiju doputovala na dva tjedna. Unajmila je smještaj u Beogradu. Kobne noći spremala se za izlazak u klub, no nije poznato je li tamo doista i stigla. Posljednju je poruku poslala u 23.15 sati, nakon čega je postala nedostupna, a nije bilo ni nikakvih aktivnosti na društvenim mrežama.

U noći na 26. srpnja Ljudmila je rekla majci da ide u šetnju s prijateljima i da će joj se javiti sljedećeg dana. Nije se javila niti vratila u smještaj po svoje stvari. Odmah nakon njezina nestanka, jedna Ljudmilina prijateljica rekla je za Telegraf.rs da su, kako bi prijavili nestanak policiji, morali čekati da Interpol proslijedi prijavu koju je njezina majka podnijela u Rusiji.

Sudbina je bila drugačija

Danima je cijela Srbija tragala za njom, nadajući se da će je pronaći živu i zdravu. No, njezina je sudbina na kraju bila sasvim drukčija. Sumnja se da je K. E. ujutro 26. srpnja, u unajmljenoj kući ili stanu u Borči, pokušao prikriti sve tragove zločina. Navodno je tijelo 28-godišnje Ruskinje ugurao u kofer, prevezao ga do obližnjeg kanala Vizelj i bacio u vodu.

Naime, osumnjičeni za ubojstvo, turski državljanin K. E. (25), uhićen je u Zračnoj luci Nikola Tesla pri pokušaju bijega iz Srbije, nakon čega je pokrenuta policijska potraga za tijelom u blizini kanala Vizelj. Policijski pas Aki odveo je svog vodiča, pripadnika Policijske brigade Vladana Kovačevića, do mjesta gdje se nalazio kofer.

Područje gdje je tijelo pronađeno izuzetno je nepristupačno, a kanal je potpuno obrastao niskim raslinjem, stoga ne čudi da nitko danima nije primijetio sumnjivi kofer.

Najnovija snimka prikazuje ubojicu

Po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, osumnjičeniku K.E. određen je policijski pritvor do 48 sati. U tom roku bit će doveden na ispitivanje u Više javno tužiteljstvo u Beogradu, uz kaznenu prijavu za teško ubojstvo, nakon čega se očekuje da će mu biti određen pritvor.

Najnovija snimka žrtve, Ljudmile, prikazuje nju i Turčina kako ulaze u zgradu držeći se za ruke. To je bio posljednji put da je itko vidio mladu ženu živu. Nikada nije izašla iz stana u koji je ušla s osmijehom na licu. Snimka nadzorne kamere također bilježi trenutak sljedećeg dana kada je uhićena turska državljanka K.E. (25) navodno iznijela svoje tijelo - spakirano u kofer - iz zgrade.

Drugi video prikazuje K. E. kako izlazi iz stana i muči se povući kofer omotan nečim što nalikuje plahti. Kofer omotan na ovaj način pronađen je u kanalu. Jezivu snimku možete vidjeti OVDJE.