Žena misteriozno nestala prije 26 godina: Nova ozbiljna sumnja vodi do serijskog ubojice?

Kurtis Pratt imao je samo četiri godine kada je njegova majka Kellie Pratt nestala bez traga 2000. godine u Norwichu u Engleskoj. Njezino tijelo nikada nije pronađeno, a slučaj njezina nestanka i danas je neriješen.

Kellie je tada imala 28 godina i borila se s ovisnošću o drogama, zbog čega je radila kao seksualna radnica kako bi financirala svoju ovisnost. Dana 11. lipnja 2000. susrela se s mušterijom i od tada joj se gubi svaki trag, piše Sky News. "Jedine fotografije moje mame koje imam su one koje imaju mediji", kaže njezin sin Kurtis.

Danas se njezin sin suočava sa sve glasnijim nagađanjima da bi za njezin nestanak mogao biti odgovoran serijski ubojica Steve Wright, poznat kao "Suffolk Strangler". Te su sumnje ponovno oživjele nakon što je Wright nedavno priznao otmicu i ubojstvo 17-godišnje Victorije Hall iz 1999. godine, uz ranije presude za ubojstva pet žena 2006.

Sličnosti serijskih ubojica

Razdoblje između Wrightovog prvog i posljednjeg ubojstva alarmantno je za profesora Sama Lundrigana, kriminalističkog psihologa sa Sveučilišta Anglia Ruskin.

"Razlika od sedam godina mi se posebno ističe", kaže on. "Je li ovo doista praznina ili je to samo ono što znamo o opsegu Steve Wrightovog prekršaja?"

Nakon što je proučio 300 slučajeva serijskih ubojica iz Velike Britanije i SAD-a, profesor Lundrigan ima i druge nedoumice. "U svakom slučaju, bez iznimke, nijedan ubojica nije bio u 40-ima kada je započeo svoju ubilačku karijeru", kaže ona. Wright je imao 41 godinu kada je ubio Victoria Hall.

Istraga ostaje otvorena

Kurtis kaže da cijeli život osjeća prazninu zbog majčinog nestanka. Ističe da bi odgovori o tome što se dogodilo mogli pomoći da napokon započne proces suočavanja s gubitkom.

Iako policija trenutačno ne smatra Wrighta službenim osumnjičenikom za Kellien nestanak, istraga ostaje otvorena, a vlasti poručuju da su spremne razmotriti sve nove informacije o mogućim ranijim zločinima serijskog ubojice.

Kurtis se nada da bi istina mogla izaći na vidjelo jedino ako sam Wright prizna eventualnu odgovornost. Kaže da se samo nada i moli da će, ako je Wright doista odgovoran za smrt njegove majke, jednog dana to i priznati.

