Sve za čist dom: Proljetno čišćenje kao obiteljski ritual

Proljetno čišćenje u mnogim je domovima više od obične obaveze. To je onaj vikend kad se svi uključe: netko razvrstava odjeću, posprema zimsku i izvlači proljetno/ljetnu, netko briše prašinu i police, a djeca 'pomažu' koliko mogu. Nije uvijek savršeno organizirano, ali ima onaj osjećaj zajedničkog početka i male promjene koja osvježi cijeli dom.

U tom kontekstu proljetni reset postaje obiteljski ritual. Peremo zimske jakne prije spremanja, osvježavamo posteljinu, čistimo tekstil koji je tijekom zime upio mirise ustajalosti i prašinu. Ali prije nego što podijelimo zadatke i bacimo se na posao, važno je pripremiti alate i sredstava koja će nam u tome pomoći.

U katalogu Eurospin koji vrijedi od 04. do 10. ožujka, u okviru ponude Sve za čist dom, pronašli smo top proizvode robne marke Dexal za pranje rublja i ostalih proizvoda za čišćenje koji će odraditi većinu 'prljavog posla' umjesto nas, a nama omogućiti više zabave. Naravno, i zadovoljstva nakon dobro obavljenog posla.

Dodatna prednost je što sve potrebne rekvizite za proljetnu radnu akciju možete pronaći na jednom mjestu, u Eurospinu, po najnižim cijenama u 30 dana, odnosno po cijenama koje su prihvatljive za svaki budžet.

Ormari pod kontrolom

Za veliko proljetno pospremanje ormara, kada spremamo zimske jakne, deke i debele džempere koje nam neko vrijeme više neće trebati, a izvlačimo laganiju odjeću za toplije dane, dobro je imati pouzdano rješenje za pranje i osvježavanje tekstila.

U Eurospinu možete pronaći Dexal tekući deterdžent za pranje Marsiglia u pakiranju od 4 litre po cijeni od 3,49 eura, što je čak 30 posto niže. Tu su i Dexal mirisni omekšivači za rublje u pakiranju od 2 litre po cijeni od 1,09 eura, u više varijanti mirisa, zahvaljujući kojima će odjeća i posteljina još dugo zadržati osjećaj svježine.

Dok mlađi ozbiljno razvrstavaju čarape po bojama i veličinama, vi u miru preslagujete rublje, a perilica tiho odrađuje svoj dio posla. Jer kao i u svemu, najvažnija je dobra organizacija.

Možda ne bi bilo loše obnoviti zalihe gela za perilicu posuđa, jer smo u katalogu Eurospina pronašli Dexal gel za perilicu posuđa limun u pakiranju od litre po cijeni od svega 2,99 eura, što znači da mu je cijena snižena za odličnih 30 posto.

Svježi proljetni sjaj kuhinje i kupaonice

Od ostalih proizvoda koje će nam dobro doći za lakše veliko čišćenje u kuhinji, dok se perilica 'bavi' suđem, za sve ostale površine u kuhinji s kojih je potrebno ukloniti tragove masnoće i prljavštine tu je Dexal Odmašćivač sprej Marsiglia, kojeg zahvaljujući fantastičnom popustu od 35 posto sada možete kupiti po cijeni od nevjerojatnih 1,29 eura.

Osim kuhinje i ormara, proljetno čišćenje ne smije zaobići ni kupaonicu. Tako je ovo pravi trenutak da uklonite sve naslaga kamenca s kupaonskih elemanata, tragove paste za zube s ogledala i ostale nečistoće. U tome je odličan saveznik Dexal sredstvo za čišćenje kupaonice jer je jednako učinkovit na svim površinama, a u Eurospinu je dostupan po cijeni od svega 1,29 eura.

Dobra investicija iz Eurospinovog kataloga koji vrijedi od 04. do 10. ožujka je i Deo osvježivač za WC školjku extra white, čije se pakiranje sastoji od dva komada, i dostupan je za samo 0,59 eura, a kako mu samo ime kaže, pomaže održavati WC školjku blistavo bijelom i čistom.

Za veliko proljetno pospremanje, pažnju i njegu treba posvetiti i drvenom namještaju.Najmlađi dobiju 'važan zadatak', brisanje nižih polica te uklanjanje gomile knjiga ili 'nek budu pri ruci' sitnica smještenih ispod stolića u dnevnoj sobi. Naravno, krpa je često više u zraku nego na površini, ali ponos na licu kad se kaže 'ovo sam ja očistio' vrijedi više od savršeno čiste komode.

Čišćenje podova za kraj akcije

Nakon što temeljito obrišete prašinu, za drugu fazu preporučamo Dexal sprej s pčelinjim voskom za čišćenje drvenih površina, koji smo pronašli u katalogu po cijeni od 1,19 eura. Sprej od pčelinjeg voska izvrstan je za drveni namještaj jer kombinira njegu, zaštitu i ostavlja prirodan suptilan sjaj bez agresivnih kemikalija, pa i u ovom dijelu proljetne akcije čišćenja također mogu sudjelovati ravnopravno i vaši klinci.

Za kraj uspješnog proljetnog čišćenja, ostaju nam podovi. I ovdje Eurospin ima učinkovito rješenje u Dexal sredstva za čišćenje podova u dvije varijante odnosno mirisa: Lavanda i Bouquet. Uz to što su super opcija za sve vrste podova nakon kojih ostaje samo divan miris i besprijekorna čistoća, još jedna dobra vijest je što su sada na sniženju od 37 posto te stoje tek 0,99 eura za pakiranje od litre.

Kad podovi zablistaju, a ormari konačno dišu, ostaje onaj poznati osjećaj zadovoljstva. Svatko je odradio svoj dio. Klinci su razvrstali čarape i brisali police, vi ste presložili rublje i sredili kuhinju i kupaonice, a pametnim odabirom proizvoda uštedjeli ste i vrijeme i novac. Proljetna radna akcija tako se pretvori u nešto više od čišćenja. Pretvara se u zajednički vikend koji se pamti.

I zato si nakon dobro obavljenog posla možete priuštiti i malu nagradu. Možda omiljeni desert, nešto fino za nedjeljni ručak ili jednostavno laganu šetnju do Eurospina po još koju sitnicu koja će dom učiniti još ugodnijim. Jer kad se pametna kupnja spoji s dobrim osjećajem i zajedničkim trudom, proljetni reset dobiva savršen završetak.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Eurospin.