POSLJEDICE DERBIJA /

Policija je imala pune ruke posla na Poljudu: 24 privedena, pirotehnika posvuda...

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Policija je istaknula da su mjere osiguranja spriječile ozbiljnije incidente

9.3.2026.
13:20
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Dinamo je u 25. kolu HNL-a na Poljudu svladao Hajduk 3:1 i povećao prednost na vrhu ljestvice na 10 bodova, s još 11 kola do kraja sezone. Sva četiri pogotka pala su u sadržajnom prvom poluvremenu: Miha Zajc (7’) i Gabriel Vidović (11’) doveli su Plave do 2:0, Rokas Pukštas (29’) vratio je Hajduk u igru, a Mounsef Bakrar (38’) vratio prednost od dva gola Dinamu.

Utakmica je proglašena visokorizičnom i protekla je pod strogim nadzorom policije. Splitsko-dalmatinska policija objavila je kako je utakmicu pratio 31 tisuća gledatelja, uključujući 1.800 gostujućih navijača koji su organizirano dopraćeni do stadiona i natrag. Tijekom susreta privedene su 24 osobe zbog zlouporabe pirotehnike, alkoholiziranosti i narušavanja javnog reda.

Policija je istaknula da su mjere osiguranja spriječile ozbiljnije incidente, unatoč paljenju pirotehnike od strane navijača, te da je kriminalističko istraživanje u tijeku. Sve mjere na terenu i u širem centru Splita osigurale su da događaj protekne u sigurnom okruženju za sve prisutne.

