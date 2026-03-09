Skuplje gorivo, je li ovo rješenje za glavobolje vozača? 'Vozit ću se kao Kremenko'

Na izvanrednoj sjednici Vlada je ograničila najviše cijena goriva kako ne bi došlo dio drastičnog poskupljenja zbog rata na Bliskom istoku. Prema novim, reguliranim cijenama, Eurodizel poskupljuje za sedam centi po litri i od sutra će iznositi 1.55. Prosječni spremnik od 50 litara tako je skuplji tri i pol eura. Bez Vladinih mjera poskupljenje bi bilo 24 centa za litru dizela.

Eurosuper će poskupjeti četiri centa pa će cijena od sutra biti 1.50 za litru, odnosno dva eura više po prosječnom spremniku. Bez ograničenja poskupljenje bi bilo devet centi po litri.

Iz INA-e su poručili kako je u ovom okolnostima važno da sve tržišne intervencije budu pažljivo uravnotežene kako bi se izbjegli ozbiljni poremećaji, a na Vladinu intervenciju reagirali su i iz Hrvatske udruge poslodavaca i Udruge malih distributera goriva.

Pitali smo i vas: "Kako ćete doskočiti poskupljenju goriva"?

"Isto kao i do sada, proljeće i ljeto pješice ili bicikl", rješenje je za Danicu Blažević-Lugarić

Same Valek ima svoju računicu: "Vozit ćemo se sporije pa će auto manje trošiti".

"Vozit ću se kao Kremenko", napisao je Milan Podnar.

Sukob na Bliskom istoku i poremećaj u opskrbi komentirao je i Čibro Čibrić: "Jedna petina goriva ide kroz Hormuški tjesnac. Eto, i ta petina pogodila baš Hrvatsku".

Da je poskupljenje minimalno i da ne predstavlja nikakav problem, poručuje Donald Igor Šošter.

"Automobilu treba gorivo, pa mislim da nema potrebe štedjeti na nečemu što nam je potrebno svaki dan. Prihvatiti cijenu i platiti", dodaje Ivana Matas.

A Vlado Koren zaključuje: "Neka zaokruže na 10 eura po litri pa nek se vozi tko stvarno mora".