Što se zna o 'ubojici' koji je razmontirao iransku protuzračnu obranu: Europa ima moćnog konkurenta

Otkad su prošle subote započeli američko-izraelski napadi na Iran, jedan je zrakoplov odigrao ključnu i smrtonosnu ulogu: F-35 Lightning II, inače poznat kao F-35. "F" je kratica za "Fighter", a 35 označava njegovo mjesto u oznaci zrakoplova američke vojske.

Američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao "gotovo nevidljivog lovca".

F-35 dizajniran je da izbjegne otkrivanje radarom zahvaljujući boji i materijalima koji apsorbiraju radar, piše Euronews.

To znači da zrakoplov može neotkriveno ispaliti smrtonosni niz pametnih bombi, klaster bombi i precizno vođenih projektila - i to s udaljenosti do 400 km.

Foto: JOHN THYS/AFP/Profimedia

Uboji za protuzračnu obranu

Zrakoplov također kombinira podatke sa svog ugrađenog radara, kamera i elektroničkih senzora u jedinstveni integrirani sustav kako bi pilot bio korak ispred.

Ova vrhunska tehnologija učinila je F-35 izuzetno učinkovitim u uništavanju iranske protuzračne obrane i osiguravanju zračne dominacije, omogućujući drugim zrakoplovima nesmetan napad.

Zrakoplov su SAD i Izrael koristili u više od 3000 napada na Iran od 28. veljače, u kojima su poginuli vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei i brojni visoki iranski zapovjednici.

Foto: JOHN THYS/AFP/Profimedia

Glavne karakteristike F-35

Riječ je o višenamjenskom stealth borbenom zrakoplovu pete generacije sposobnom za misije zrak-zrak, napad na zemlju, nadzor i izviđanje, proizvedenom od strane vodeće američke obrambene tvrtke Lockheed Martin.

Drugim riječima, to je jedan od najnaprednijih zrakoplova na svijetu, sposoban postići brzinu do otprilike 2000 kilometara na sat (Mach 1,6) i letjeti do 50 000 stopa. Ima domet do 2200 kilometara.

Američka flota F-35 ukupno se sastoji od više od 600 zrakoplova, od kojih mnogi trenutno polijeću iz savezničkih vojnih baza diljem Bliskog istoka te s nosača zrakoplova USS Gerald Ford u Sredozemlju i USS Abraham Lincoln u Arapskom moru. Izrael raspoređuje još 48.

Foto: JOHN THYS/AFP/Profimedia

Zrakoplov, koji je ušao u upotrebu 2015. godine, košta između 80 i 120 milijuna američkih dolara, ovisno o verziji, a trenutno su dostupne 3 (A, B i C). Verzija A dizajnirana je za konvencionalne piste i operacije dubokih udara, B za vertikalno polijetanje, a C za rad s nosača zrakoplova.

Države koje imaju F-35

F-35 je izuzetno popularan među saveznicima NATO-a i SAD-a, uključujući Veliku Britaniju, Italiju, Nizozemsku, Kanadu, Dansku, Norvešku, Belgiju, Poljsku, Njemačku, Grčku i Rumunjsku.

Zrakoplov je također opremljen naprednim softverom i vojnim sustavima, što mu omogućuje dijeljenje podataka s bojnog polja u stvarnom vremenu s drugim zrakoplovima i snagama.

Međutim, ovi sustavi oslanjaju se na američki softver i sigurnosne sustave za rad te na američke lance opskrbe za njihovo održavanje.

Kružile su glasine da navono, ako SAD odluči da više ne želi surađivati ​​s drugim zemljama koje koriste F-35, može onemogućiti pristup softveru, čime flota F-35 te zemlje postaje neučinkovita.

Međutim, nakon takvih nagađanja, Zajednički programski ured F-35 (JPO) izjavio je: "Ne postoji prekidač za gašenje".

Europski konkurent

Nedavni sukobi između Trumpa i europskih čelnika, uključujući nesuglasice oko Ukrajine, Venezuele, Grenlanda i sada Irana, učinili su neke Europljane opreznima u pogledu kupnje ovog zrakoplova.

Španjolska je, primjerice, prošlog kolovoza odustala od planova za kupnju flote F-35, dok su visoki troškovi rada flote F-35 također odvratili Portugal i Švicarsku.

Foto: CEM GENCO/AFP/Profimedia

Glavni konkurent F-35 je brži i okretniji Eurofighter Typhoon koji koriste Njemačka, Italija, Španjolska, Austrija i Velika Britanija, koja je nedavno rasporedila dodatna četiri za obranu Katara od iranskih napada.

Četvrtog ožujka izraelski F-35 oborio je iranski YAK-130, što je bio prvi pokušaj borbe u zraku za taj borbeni zrakoplov.

U lipnju prošle godine Iran je tvrdio da je oborio dva izraelska F-35 tijekom 12-dnevnog sukoba, ali to se pokazalo lažnim.

