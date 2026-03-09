Putin pričao s Trumpom: Ponudio mu je prijedloge za 'brzo rješavanje' rata s Iranom

Ruski predsjednik Vladimir Putin u telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ponedjeljak je iznio prijedloge za brzo rješavanje sukoba s Iranom, rekao je pomoćnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov.

Ušakov je rekao da su dvojica čelnika također razgovarala o sukobu u Ukrajini te je napomenuo da bi napredovanje ruskih trupa trebalo potaknuti kijevske pregovarače da krenu prema rješenju sukoba.

Cijelu raspravu opisao je kao "vrlo značajnu" i rekao da će "vjerojatno imati praktičan značaj za daljnji rad između dviju zemalja".

Ušakov je rekao da je Putin "izrazio nekoliko misli usmjerenih na brzi politički i diplomatski kraj iranskog sukoba, uključujući kontakte koji su se odvijali s čelnicima zaljevskih država, predsjednikom Irana i čelnicima drugih zemalja".

Rekao je da je Trump ponudio svoju procjenu razvoja događaja u američko-izraelskoj operaciji. "Dozvolite mi da kažem da se dogodila vrlo značajna i, bez sumnje, korisna razmjena ideja", rekao je.

Ušakov je rekao da Trump vjeruje da je u interesu Sjedinjenih Država vidjeti "brzi kraj sukoba u Ukrajini s primirjem i dugoročnim rješenjem".

Ušakov je također rekao da su dvojica predsjednika razgovarala i o situaciji u Venezueli u kontekstu globalnih tržišta nafte.

