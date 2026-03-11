Koliko je morao popiti Zagrepčanin koji je napuhao 4,14 promila? Izračunali smo

ZA NE POVJEROVATI /

Tema koja je ovaj tjedan izazvala dosta rasprave: Koliko je to alkohola morao popiti taj specijalac kojeg je policija uhvatila kako ujutro vozi auto s 4,14 promila alkohola? Je li to stvarno 19 piva i kako nakon toliko pića čovjek uopće hoda, a kamoli vozi? S time da je važno reći da je slavni hrvatski rekorder svih vremena jedan Dalmatinac kojem je nakon što je sam popio osam boca viskija, izmjereno 7,44. Dobro slušajte RIkarda Stojkovskog, čovjek ima 0.0.