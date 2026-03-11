Nastavak drame iranskih nogometašica: Jedna od igračica se ponovno predomislila i ipak se vraća u Iran

PRAVA BORBA /

Iranska nogometna reprezentacija neće sudjelovati na Sjetskom prvenstvu, poruka je to iranskog ministra sporta koji je tamošnjoj televiziji otkrio kako ne psotoji uvjet po kojim se nastup može dogoditi nakon niza napada na zemlju. Zanimljivo, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino poručio je kako je o toj temi razgovarao s Donaldom Trumpom, koji je pak rekao da je iranska reprezentacija dobrodošla sudjelovati na svjetskoj smotri. Iran je trebao nastupiti u grupi s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom.

Iranska ženska nogometna reprezentacija pak vodi drugačiju borbu. Nakon što je prvotno pet igračica odlučilo ostati u Australiji i započeti novi život, dodatno su se za isto odlučile još dvije igračice. Međutim, nakon nove drame, sada se jedna od te dvije ponovno predomislila i odlučila ipak vratiti u Iran.