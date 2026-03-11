Umro mladi nogometaš: 'Zbogom Petre, bio je više od igrača...'

Umro je mladi srpski nogometaš Petar Vučinić.

Talentirani napadač preminuo je u 23. godini života, a tužnu vijest potvrdio je njegov posljednji klub, FK Mladost iz Omoljice, emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Petar Vučinić, rođen 1. prosinca 2002. godine u Beogradu, svoju je karijeru gradio u nižim srpskim ligama, gdje se profilirao kao perspektivan i borben napadač. Nogometni put započeo je u Radničkom s Novog Beograda, a njegove kvalitete posebno su došle do izražaja u Omladinskoj ligi Srbije, gdje je na 25 utakmica postigao dvanaest golova. Kasnije je nastupao i za beogradski BASK, a javnost ga pamti po sjajnom nastupu u Kupu Srbije prije tri godine, kada je u dresu tog kluba postigao dva pogotka protiv Loznice.

Emotivan oproštaj

U trenutku smrti bio je član Mladosti iz Omoljice, kluba iz Vojvođanske lige Istok. Njegovi su se suigrači i uprava od njega oprostili dirljivom objavom, ističući ne samo njegovu igračku, već i ljudsku veličinu. "Zbogom Petre... Pamtit ćemo ga po njegovoj borbenosti, osmijehu u svlačionici i prijateljstvu koje je dijelio sa svima u klubu. Bio je više od igrača – bio je prijatelj, suigrač i dio naše Mladosti", stoji u objavi kluba.

