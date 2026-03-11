FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEOPISIVA TUGA /

Umro mladi nogometaš: 'Zbogom Petre, bio je više od igrača...'

Umro mladi nogometaš: 'Zbogom Petre, bio je više od igrača...'
×
Foto: Norbert Dr. Lange, Panther Media Global/Alamy/Profimedia

Smrt je potvrdio njegov posljednji klub, Mladost iz Omoljice

11.3.2026.
20:09
M.G.
Norbert Dr. Lange, Panther Media Global/Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Umro je mladi srpski nogometaš Petar Vučinić.

Talentirani napadač preminuo je u 23. godini života, a tužnu vijest potvrdio je njegov posljednji klub, FK Mladost iz Omoljice, emotivnom objavom na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @fk_mladost_omoljica1924

Petar Vučinić, rođen 1. prosinca 2002. godine u Beogradu, svoju je karijeru gradio u nižim srpskim ligama, gdje se profilirao kao perspektivan i borben napadač. Nogometni put započeo je u Radničkom s Novog Beograda, a njegove kvalitete posebno su došle do izražaja u Omladinskoj ligi Srbije, gdje je na 25 utakmica postigao dvanaest golova. Kasnije je nastupao i za beogradski BASK, a javnost ga pamti po sjajnom nastupu u Kupu Srbije prije tri godine, kada je u dresu tog kluba postigao dva pogotka protiv Loznice.

Emotivan oproštaj 

U trenutku smrti bio je član Mladosti iz Omoljice, kluba iz Vojvođanske lige Istok. Njegovi su se suigrači i uprava od njega oprostili dirljivom objavom, ističući ne samo njegovu igračku, već i ljudsku veličinu. "Zbogom Petre... Pamtit ćemo ga po njegovoj borbenosti, osmijehu u svlačionici i prijateljstvu koje je dijelio sa svima u klubu. Bio je više od igrača – bio je prijatelj, suigrač i dio naše Mladosti", stoji u objavi kluba.

POGLEDAJTE VIDEO: Uskoro pada odluka o Poljudu, simbolu Splita i Dalmacije

 

SmrtSrbijaNogometaš
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx