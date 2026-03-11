FREEMAIL
FOTOGRAFIJE OBILAZE SVIJET /

Guardiola već dugo nije izgledao ovako nemoćno, povukao je neočekivan potez

Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia
Dok je Santiago Bernabéu grmio slaveći demoliranje Manchester Cityja, a semafor već prije poluvremena pokazivao nevjerojatnih 3:0, kamere su se neprestano vraćale na jedan prizor. Pep Guardiola, arhitekt modernog nogometa i inače vulkan energije uz aut-liniju, sjedio je na klupi ošamućen, tih i vidno šokiran. Njegov izraz lica, mješavina nevjerice i bespomoćnosti, postao je simbol ponižavajuće večeri za engleskog prvaka u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka.
U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka nogometaši madridskog Reala su pred svojim navijačima, uz sjajnu predstavu Urugvajca Federica Valverdea, pobijedili Manchester City s 3-0.

Trener Cityja Pep Guardiola i u ovoj je utakmici bio u fokusu, ali sada zbog jednog svog neočekivanog poteza. Naime, umjesto da gestikulira i viče upute svojim nogometašima, on se potpuno ugasio nakon što je Real poveo 3:0 u prvom poluvremenu i sjedio je na klupi ošamućen, tih i vidno šokiran. Njegov izraz lica, mješavina nevjerice i bespomoćnosti, obilazi svijet.

11.3.2026.
23:28
M.G.
Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia
Pep GuardiolaReal MadridManchester CityLiga Prvaka
