Tko je fatalna plavuša koju ćemo gledati u novom Baywatchu? Diže temperaturu gdje god se pojavi

Američka manekenka Brooks Nader (29) novo je lice popularne serije Baywatch, čija se nova verzija priprema za televizijsku mrežu Fox Broadcasting Company. Fatalna plavuša, koja je svjetsku popularnost stekla kao model magazina Sports Illustrated, u seriji će glumiti Selene, strogu voditeljicu spasilaca na plaži Zuma. Prije glumačkog angažmana okušala se i u showu Dancing with the Stars, a sada je pred njom nova velika prilika na malim ekranima. U galeriji pogledajte kako izgleda žena o kojoj se sve više govori.