ATRAKTIVNA SPASITELJICA /

Tko je fatalna plavuša koju ćemo gledati u novom Baywatchu? Diže temperaturu gdje god se pojavi

Foto: Amy Sussman/Getty images/Profimedia
Američka manekenka Brooks Nader (29) dobila je veliku televizijsku priliku – pridružila se glumačkoj postavi nove verzije kultne serije Baywatch koja će se emitirati na televizijskoj mreži Fox Broadcasting Company.
Američka manekenka Brooks Nader (29) novo je lice popularne serije Baywatch, čija se nova verzija priprema za televizijsku mrežu Fox Broadcasting Company. Fatalna plavuša, koja je svjetsku popularnost stekla kao model magazina Sports Illustrated, u seriji će glumiti Selene, strogu voditeljicu spasilaca na plaži Zuma. Prije glumačkog angažmana okušala se i u showu Dancing with the Stars, a sada je pred njom nova velika prilika na malim ekranima. U galeriji pogledajte kako izgleda žena o kojoj se sve više govori.

